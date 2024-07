Se os políticos não atrapalharem Marçal vira prefeito de São Paulo

Quem é Pablo Marçal

Empresário e influenciador, Marçal deverá concorrer pela segunda vez a um cargo público. Em 2022, ele tentou disputar a Presidência da República pelo Pros, mas o partido cancelou a candidatura e apoiou o presidente Lula (PT). Marçal, então, concorreu a deputado federal por São Paulo e teve 243 mil votos, mas o registro foi negado pela Justiça Eleitoral.

Marçal foi anunciado no final de maio como pré-candidato a prefeito pelo PRTB. Desde que se colocou na disputa, ele já se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, mas negou ter pedido apoio dele. Na mesma semana, Marçal teve um embate no Congresso com o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), adversário dele na corrida pela prefeitura de São Paulo.

O empresário apareceu empatado em 3º lugar na pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada no dia 8. O candidato do PRTB marcou 10%, empatado tecnicamente com José Luiz Datena (PSDB), com 11%, Tabata Amaral (PSB), com 7%, e Marina Helena (Novo), com 5%. Ficaram à frente deles o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e Boulos (PSOL), com 23%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos…

Em São Paulo a escolha dos candidatos foi uma tremenda briga, Bolsonaro gostaria de indicar Salles, mas o presidente do PL Valdemar brigou para que o indicado fosse o atual prefeito Ricardo Nunes, então Bolsonaro resolveu apoiar Ricardo Nunes, mas apareceu outro pré-candidato Pablo Marçal que vai dificultar a vida dos políticos profissionais.

Pesquisa divulgada dia (5) de julho pela Folha de São Paulo que entrevistou 1.092 pessoas de 16 anos ou mais presencialmente em São Paulo nos dias 2, 3 e 4 de julho. A margem de erros é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-001178/2024.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (5) com as intenções de voto para prefeito de São Paulo mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) empatados tecnicamente, com 24% e 23%, respectivamente.

José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) aparecem na sequência, empatados tecnicamente. Veja lista abaixo:

Ricardo Nunes (MDB): 24%

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

José Luiz Datena (PSDB): 11%

Pablo Marçal (PRTB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 7%

Marina Helena (Novo): 5%

Kim Kataguiri (União Brasil): 3%

Altino (PSTU): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

João Pimenta (PCO): 1%

Fernando Fantauzzi (DC): 1%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabem: 3%