Sergio Moro, Rosângela Moro e Deltan Dallagnol eleitos para o Congresso

Por Devair G. Oliveira

Os principais candidatos que representavam nas urnas a operação Lava Jato conseguiram espaços no Congresso em 2023. O ex-juiz da 13ª Vara Federal em Curitiba, Sergio Moro, sua esposa, a advogada Rosângela Moro, e o ex-coordenador da força-tarefa no Ministério Público Deltan Dallagnol terão mandatos na próxima legislatura.

Sérgio Moro teve o caminho mais tortuoso até conseguir a eleição. Após ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) em 2018, saiu brigado do governo, andou por outros caminhos partidários até encontrar o que garantiu sua vitória. Moro tentou ser candidato a presidente pelo Podemos. Sem conseguir apoio interno, migrou para o União Brasil e buscou uma vaga ao Senado pelo Estado. Porém, como teve sua mudança de domicílio eleitoral negada, acabou precisando concorrer pelo Paraná.

Em seu Estado de origem, enfrentou a difícil decisão de ter que concorrer com seu antigo aliado Alvaro Dias. Depois de aparecer atrás em várias pesquisas, voltou-se novamente ao bolsonarismo em busca dos votos que faltavam, arrrancou na reta final e venceu, enquanto o antigo padrinho ficou apenas em terceiro.

Em situação no mínimo curiosa, sua esposa, Rosângela Moro, não teve problemas com o domicílio. Mesmo casados e morando juntos, ela concorreu por São Paulo para deputada federal. E também venceu, totalmente vinculada ao marido em todas as peças. Rosângela foi a 18ª deputada federal mais votada de São Paulo, com 217.170 votos.

Deltan Dallagnol, por sua vez, teve vida bem mais fácil. Tornou-se, pelo Podemos, o deputado federal mais votado do Paraná nesta eleição. Foram 344.917 votos à Câmara Federal. Com isso, venceu uma disputa particular com Gleisi Hoffman, presidente do PT, que teve 216.257 votos.