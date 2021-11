Transporte de atletas para representar Manhuaçu em competições é regulamentado

A prefeita Imaculada sancionou lei nº 4.175, no dia 29 de outubro, que dispões sobre autorização para utilização de veículos do município, vinculados à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para o transporte intermunicipal e interestadual de atletas ou entidades desportistas que visem participar de eventos esportivos.

Com o documento, o transporte será concedido apenas aos atletas ou entidades desportivas desportistas de Manhuaçu, seja nascido ou representando o município.

O atleta ou entidade desportiva que objetivar usufruir do transporte fornecido pelo município deverá apresentar requerimento por escrito, a ser protocolado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com antecedência mínima de 15 dias úteis à realização do evento.

Todas as despesas com o transporte serão de responsabilidade da Secretaria de Municipal de Esportes e Lazer.

A Lei Municipal nº 4.175 completa você confere neste link – encurtador.com.br/wKW69

SECOM Prefeitura de Manhuaçu