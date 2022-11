URGENTE: Bolsonaro recebe ministros do Supremo no Alvorada

Presidente vai fazer um pronunciamento sobre o resultado da eleição, mas antes quis conversar com integrantes do STF

O presidente Jair Bolsonaro deve receber nesta 3ª feira (1º.nov.2022) no Palácio da Alvorada alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo apurou o Poder360.

Já confirmaram presença no Alvorada, pelo menos, a presidente do STF, Rosa Weber, e os ministros Gilmar Mendes, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux.

O ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), também foi procurado, mas não poderá participar. Está em voo de Brasília em direção a São Paulo.

A intenção de Bolsonaro é explicar aos ministros o que é seu juízo a respeito do resultado eleitoral, que deu a vitória a seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Depois, possivelmente, Bolsonaro fará um pronunciamento à nação.

O texto vem sendo discutido e formatado desde ontem com alguns de seus colaboradores mais próximos, entre eles Paulo Guedes (ministro da Economia), Ciro Nogueira (ministro da Casa Civil), Daniella Marques (presidente da Caixa Econômica Federal), Fábio Faria (ministro das Comunicações), Rogério Marinho (ex-ministro do Desenvolvimento Regional e hoje senador eleito pelo Rio Grande do Norte) e o general Augusto Heleno (ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional).

Como já adiantou na 2ª feira (31.out.2022), Bolsonaro não tem intenção de questionar na Justiça o resultado geral das eleições de 2022. Mas vai apenas expor o que considera uma desigualdade na forma de tratamento que recebeu por parte do Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha.

O presidente está sem dar declarações públicas desde domingo (30.out.2022), quando saiu derrotado da eleição. A conversa com os ministros do STF é para pavimentar o caminho para que todos entendam a motivação de seu pronunciamento que será feito possivelmente na tarde desta 3ª feira.

No período da manhã, vários ministros de Bolsonaro já haviam conversado com integrantes do Supremo e acertado a reunião no Alvorada.