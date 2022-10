Veja a força de Bolsonaro nos eleitos

General Mourão, vice presidente, eleito Senador

General Pazuello, ex-ministro da Saúde, Deputado Federal

Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Senadora

Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento, Senador

Damares Alves, ex-ministra da Cidadania, Senadora

Jorge Seif, ex-ministro da Pesca, Senador

Magno Malta, ex-ministro da Cidadania, Senador.

Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, Deputado Federal.

Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Senador.

Tarcísio Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, primeiro lugar para governador, São Paulo.

Onix Lorenzoni, ex ministro da Casa Civil, primeiro lugar governador do Rio Grande do Sul

Jorginho Mello, líder do governo no Senado, primeiro lugar governador de Santa Catarina.

Ratinho Junior, governador Paraná, eleito no 1º turno

Ibanes Rocha, governador Distrito Federal

Romeu Zema, governador Minas Gerais, eleito no 1º turno

Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, eleito Senador.

Romário, Rio Reeleito Senador

Deltan Dalagnol, procurador da Lava-jato, Deputado Federal.

Rosângela Moro, eleita Deputada Federal.

Nikolas Ferreira , Dep federal, mais votado do País.

Gustavo Gayer, Dep federal, mais votado de Goiás.

Carla Zambelli, líder do governo, Deputada Federal

Eduardo Bolsonaro, Deputado Federal, filho.

Hélio Negão, Deputado Federal, melhor amigo

Marco Feliciano, Deputado Federal

Maurício do Vôlei, Deputado Federal

Mais: o partido de Bolsonaro (PL) elegeu mais de 100 deputados federais! A maior bancada da história recente.

Como Bolsonaro não se elegeu no primeiro turno?