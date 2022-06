VEJA COMO VOTOU CADA DEPUTADO NA REDUÇÃO DE ICMS EM COMBUSTÍVEIS

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (25), por 403 votos a 10, o projeto de lei do deputado Danilo Forte (União-CE) que institui o teto de 17% de implementação do ICMS sobre o preço de combustíveis, energia elétrica, transportes e comunicações. O projeto busca conter a alta no preço dos combustíveis, com expectativa de redução de R$ 0,60 por litro de gasolina.

Mesmo aprovado, o projeto, que agora está no Senado, ainda enfrenta resistência do presidente Jair Bolsonaro por conta dos mecanismos de compensação a estados com perda de arrecadação. A oposição também se mantém crítica ao projeto, por considerá-lo um mero paliativo para um problema que requer uma reforma estrutural na política de preços da Petrobras.

André Janones- MG- Sim

Greyce Elias- MG- Sim

PUBLICIDADE

Luis Tibé- MG- Sim

Pastor Sargento Isidório- BA- Sim

Tito- BA- Sim

Cidadania

Alex Manente- SP- Sim

Carmen Zanotto- SC- Sim

Daniel Coelho- PE- Sim

Rubens Bueno- PR- Sim

MDB

Alceu Moreira- RS- Sim

Baleia Rossi- SP- Sim

Carlos Chiodini- SC- Sim

Célio Silveira- GO- Sim

Celso Maldaner- SC- Sim

Dulce Miranda- TO- Não

Enrico Misasi- SP- Sim

Fábio Ramalho- MG- Não

Flaviano Melo- AC- Sim

Giovani Feltes- RS- Sim

Gutemberg Reis- RJ- Sim

Hermes Parcianello- PR- Sim

Hildo Rocha- MA- Sim

Jose Mario Schreiner- GO- Sim

José Priante- PA- Sim

Mara Rocha- AC- Sim

Newton Cardoso Jr- MG- Sim

Olival Marques- PA- Sim

Osmar Terra- RS- Sim

Otoni de Paula- RJ- Sim

Raul Henry- PE- Sim

Rogério Peninha Mendonça- SC- Sim

Sergio Souza- PR- Sim

Severino Pessoa- AL- Sim

Valtenir Pereira- MT- Sim

Victor Mendes- MA- Sim

Novo

Adriana Ventura- SP- Sim

Alexis Fonteyne- SP- Sim

Gilson Marques- SC- Sim

Lucas Gonzalez- MG- Sim

Marcel van Hattem- RS- Sim

Paulo Ganime- RJ- Sim

Tiago Mitraud- MG- Não

Vinicius Poit- SP- Sim

Patriota

Alcides Rodrigues- GO- Sim

Dr. Frederico- MG- Sim

Fred Costa- MG- Sim

Professor Joziel- RJ- Sim

PCdoB

Alice Portugal- BA- Sim

Daniel Almeida- BA- Sim

Jandira Feghali- RJ- Sim

Márcio Jerry- MA- Sim

Orlando Silva- SP- Sim

Perpétua Almeida- AC- Sim

Professora Marcivania- AP- Sim

Renildo Calheiros- PE- Sim

PDT

Afonso Motta- RS- Não

André Figueiredo- CE- Sim

Chico D`Angelo- RJ- Sim

David Miranda- RJ- Sim

Eduardo Bismarck- CE- Sim

Félix Mendonça Júnior- BA- Sim

Flávia Morais- GO- Sim

Gustavo Fruet- PR- Sim

Idilvan Alencar- CE- Sim

Leônidas Cristino- CE- Sim

Mauro Benevides Filho- CE- Sim

Paulo Ramos- RJ- Sim

Pedro Augusto Bezerra- CE- Sim

Pompeo de Mattos- RS- Não

Ricardo da Karol- RJ- Sim

Robério Monteiro- CE- Sim

Wolney Queiroz- PE- Sim

PL

Altineu Côrtes- RJ- Sim

Bia Kicis- DF- Sim

Bibo Nunes- RS- Sim

Bosco Costa- SE- Sim

Capitão Alberto Neto- AM- Sim

Capitão Augusto- SP- Sim

Capitão Derrite- SP- Sim

Carla Zambelli- SP- Sim

Caroline de Toni- SC- Sim

Chris Tonietto- RJ- Sim

Coronel Armando- SC- Sim

Coronel Chrisóstomo- RO- Sim

Coronel Tadeu- SP- Sim

Daniel Freitas- SC- Sim

Delegado Éder Mauro- PA- Sim

Domingos Sávio- MG- Sim

Eli Borges- TO- Sim

Eros Biondini- MG- Sim

Fernando Rodolfo- PE- Sim

Filipe Barros- PR- Sim

Flávia Arruda- DF- Sim

Gelson Azevedo- RJ- Sim

General Girão- RN- Sim

Giacobo- PR- Sim

Giovani Cherini- RS- Sim

Gurgel- RJ- Sim

Helio Lopes- RJ- Sim

Jefferson Campos- SP- Sim

João Maia- RN- Sim

João Roma- BA- Sim

Joaquim Passarinho- PA- Sim

José Medeiros- MT- Sim

Junio Amaral- MG- Sim

Junior Lourenço- MA- Sim

Júnior Mano- CE- Sim

Lincoln Portela- MG- Sim

Luiz Lima- RJ- Sim

Luiz Philippe de Orleans e Bragança- SP- Sim

Marcelo Álvaro Antônio- MG- Sim

Marcelo Moraes- RS- Sim

Marcio Alvino- SP- Sim

Márcio Labre- RJ- Sim

Marlon Santos- RS- Sim

Miguel Lombardi- SP- Sim

Nelson Barbudo- MT- Sim

Onyx Lorenzoni- RS- Sim

Pastor Eurico- PE- Sim

Pastor Gil- MA- Sim

Paulo Eduardo Martins- PR- Sim

Paulo Freire Costa- SP- Sim

Paulo Marinho Jr- MA- Sim

Policial Katia Sastre- SP- Sim

Pr. Marco Feliciano- SP- Sim

Professor Alcides- GO- Sim

Sanderson- RS- Sim

Silvia Cristina- RO- Sim

Sóstenes Cavalcante- RJ- Sim

Tiririca- SP- Sim

Vermelho- PR- Sim

Vitor Hugo- GO- Sim

Wellington Roberto- PB- Sim

Podemos

Igor Timo- MG- Sim

Léo Moraes- RO- Sim

Maurício Dziedricki- RS- Sim

Renata Abreu- SP- Sim

Rodrigo Coelho- SC- Sim

Tiago Dimas- TO- Sim

PP

Aelton Freitas- MG- Sim

Afonso Hamm- RS- Sim

Aguinaldo Ribeiro- PB- Sim

AJ Albuquerque- CE- Sim

André Abdon- AP- Sim

André Fufuca- MA- Sim

Angela Amin- SC- Sim

Arthur Lira- AL- Art. 17

Beto Rosado- RN- Sim

Celina Leão- DF- Sim

Charlles Evangelista- MG- Sim

Christiane de Souza Yared- PR- Sim

Christino Aureo- RJ- Sim

Claudio Cajado- BA- Sim

Covatti Filho- RS- Sim

Cristiano Vale- PA- Sim

Da Vitória- ES- Sim

Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.- RJ- Sim

Eduardo da Fonte- PE- Sim

Evair Vieira de Melo- ES- Sim

Fausto Pinato- SP- Sim

Felício Laterça- RJ- Sim

Franco Cartafina- MG- Sim

Guilherme Mussi- SP- Sim

Hiran Gonçalves- RR- Sim

Jaqueline Cassol- RO- Sim

José Nelto- GO- Sim

Laercio Oliveira- SE- Sim

Leda Sadala- AP- Sim

Luiz Antônio Corrêa- RJ- Sim

Margarete Coelho- PI- Sim

Mário Negromonte Jr.- BA- Sim

Marx Beltrão- AL- Sim

Mauro Lopes- MG- Abstenção

Neucimar Fraga- ES- Sim

Osmar Serraglio- PR- Sim

Pedro Augusto Palareti- RJ- Sim

Pedro Lupion- PR- Sim

Pedro Westphalen- RS- Sim

Pinheirinho- MG- Sim

Ricardo Barros- PR- Sim

Ronaldo Carletto- BA- Sim

Vicentinho Júnior- TO- Sim

PROS

Dra. Vanda Milani- AC- Sim

Toninho Wandscheer- PR- Sim

Weliton Prado- MG- Sim

PSB

Alessandro Molon- RJ- Sim

Bira do Pindaré- MA- Sim

Camilo Capiberibe- AP- Sim

Cássio Andrade- PA- Sim

Danilo Cabral- PE- Sim

Denis Bezerra- CE- Sim

Felipe Carreras- PE- Não

Gervásio Maia- PB- Sim

Heitor Schuch- RS- Sim

Lídice da Mata- BA- Sim

Luciano Ducci- PR- Sim

Marcelo Freixo- RJ- Sim

Mauro Nazif- RO- Sim

Milton Coelho- PE- Não

Paulo Foletto- ES- Sim

Professor Israel Batista- DF- Sim

Rafael Motta- RN- Sim

Rodrigo Agostinho- SP- Sim

Tabata Amaral- SP- Sim

Tadeu Alencar- PE- Sim

Vilson da Fetaemg- MG- Sim

PSC

Abílio Santana- BA- Sim

Aluisio Mendes- MA- Sim

Euclydes Pettersen- MG- Sim

Gilberto Nascimento- SP- Sim

Guiga Peixoto- SP- Sim

Lauriete- ES- Sim

Leonardo Gadelha- PB- Sim

Osires Damaso- TO- Sim

PSD

Antonio Brito- BA- Sim

Átila Lins- AM- Sim

Capitão Fábio Abreu- PI- Sim

Cezinha de Madureira- SP- Sim

Charles Fernandes- BA- Sim

Danrlei de Deus Hinterholz- RS- Sim

Darci de Matos- SC- Sim

Diego Andrade- MG- Sim

Edilázio Júnior- MA- Sim

Eleuses Paiva- SP- Sim

Expedito Netto- RO- Sim

Fábio Mitidieri- SE- Sim

Fabio Reis- SE- Sim

Fábio Trad- MS- Sim

Francisco Jr.- GO- Sim

Hugo Leal- RJ- Sim

Jones Moura- RJ- Sim

Josivaldo JP- MA- Sim

Júlio Cesar- PI- Sim

Júnior Ferrari- PA- Sim

Leandre- PR- Sim

Luiz Nishimori- PR- Sim

Marcelo Calero- RJ- Sim

Marcelo Ramos- AM- Sim

Marco Bertaiolli- SP- Sim

Marcos Aurélio Sampaio- PI- Sim

Nereu Crispim- RS- Sim

Otto Alencar Filho- BA- Sim

Pedro Paulo- RJ- Sim

Ricardo Guidi- SC- Sim

Ricardo Silva- SP- Sim

RRenato Queiroz- RR- Sim

Sandro Alex- PR- Sim

Sargento Fahur- PR- Sim

Sérgio Brito- BA- Sim

Sidney Leite- AM- Sim

Stefano Aguiar- MG- Sim

Subtenente Gonzaga- MG- Sim

Tereza Nelma- AL- Sim

PSDB

Adolfo Viana- BA- Sim

Aécio Neves- MG- Sim

Alexandre Frota- SP- Sim

Carlos Sampaio- SP- Sim

Dagoberto Nogueira- MS- Sim

Daniel Trzeciak- RS- Sim

Eduardo Barbosa- MG- Sim

Eduardo Cury- SP- Sim

Geovania de Sá- SC- Sim

Joice Hasselmann- SP- Sim

Luiz Carlos- AP- Sim

Paulo Abi-Ackel- MG- Sim

Pedro Vilela- AL- Sim

Samuel Moreira- SP- Sim

Shéridan- RR- Sim

Vanderlei Macris- SP- Sim

Vitor Lippi- SP- Sim

PSOL

Áurea Carolina- MG- Sim

Fernanda Melchionna- RS- Sim

Glauber Braga- RJ- Sim

Ivan Valente- SP- Sim

Luiza Erundina- SP- Sim

Talíria Petrone- RJ- Sim

Vivi Reis- PA- Sim

PT

Afonso Florence- BA- Sim

Airton Faleiro- PA- Sim

Alexandre Padilha- SP- Sim

Arlindo Chinaglia- SP- Sim

Benedita da Silva- RJ- Sim

Beto Faro- PA- Sim

Bohn Gass- RS- Sim

Carlos Veras- PE- Sim

Célio Moura- TO- Sim

Enio Verri- PR- Sim

Erika Kokay- DF- Sim

Flávio Nogueira- PI- Sim

Frei Anastacio Ribeiro- PB- Não

Gleisi Hoffmann- PR- Sim

Helder Salomão- ES- Sim

Jorge Solla- BA- Sim

José Airton Félix Cirilo- CE- Sim

José Guimarães- CE- Sim

José Ricardo- AM- Sim

Joseildo Ramos- BA- Abstenção

Josias Gomes- BA- Sim

Leonardo Monteiro- MG- Sim

Luizianne Lins- CE- Sim

Márcio Macêdo- SE- Sim

Marcon- RS- Sim

Maria do Rosário- RS- Sim

Natália Bonavides- RN- Sim

Nilto Tatto- SP- Sim

Odair Cunha- MG- Sim

Padre João- MG- Sim

Paulão- AL- Sim

Paulo Guedes- MG- Sim

Paulo Pimenta- RS- Sim

Pedro Uczai- SC- Sim

Professora Rosa Neide- MT- Sim

Reginaldo Lopes- MG- Sim

Rejane Dias- PI- Sim

Rubens Otoni- GO- Sim

Rubens Pereira Júnior- MA- Sim

Valmir Assunção- BA- Sim

Vander Loubet- MS- Sim

Vicentinho- SP- Sim

Waldenor Pereira- BA- Sim

Zé Carlos- MA- Sim

Zé Neto- BA- Sim

Zeca Dirceu- PR- Sim

PTB

Daniel Silveira- RJ- Sim

Dra. Soraya Manato- ES- Sim

Paulo Bengtson- PA- Sim

PV

Aliel Machado- PR- Sim

Bacelar- BA- Sim

Júlio Delgado- MG- Sim

Republicanos

Alex Santana- BA- Sim

Aline Gurgel- AP- Sim

Amaro Neto- ES- Sim

Aroldo Martins- PR- Sim

Augusto Coutinho- PE- Sim

Carlos Gomes- RS- Sim

Cleber Verde- MA- Sim

Diego Garcia- PR- Sim

Dr. Leonardo- MT- Sim

Edna Henrique- PB- Sim

Gil Cutrim- MA- Sim

Gilberto Abramo- MG- Sim

Gustinho Ribeiro- SE- Sim

Herculano Passos- SP- Sim

Hugo Motta- PB- Sim

Jhonatan de Jesus- RR- Sim

Jorge Braz- RJ- Sim

Julio Cesar Ribeiro- DF- Sim

Lafayette de Andrada- MG- Sim

Liziane Bayer- RS- Sim

Luis Miranda- DF- Sim

Marcelo Nilo- BA- Sim

Márcio Marinho- BA- Sim

Marcos Pereira- SP- Sim

Maria Rosas- SP- Sim

Marina Santos- PI- Sim

Milton Vieira- SP- Sim

Nivaldo Albuquerque- AL- Sim

Ossesio Silva- PE- Sim

Ricardo Izar- SP- Sim

Roberto Alves- SP- Sim

Roberto de Lucena- SP- Sim

Rosangela Gomes- RJ- Sim

Silvio Costa Filho- PE- Sim

Vavá Martins- PA- Sim

Wilson Santiago- PB- Sim

Solidariedade

Aureo Ribeiro- RJ- Sim

Lucas Vergilio- GO- Sim

Luizão Goulart- PR- Sim

Marília Arraes- PE- Sim

Paulinho da Força- SP- Sim

Zé Silva- MG- Sim

União Brasil

Abou Anni- SP- Sim

Alan Rick- AC- Sim

Alexandre Leite- SP- Sim

Arthur Oliveira Maia- BA- Sim

Benes Leocádio- RN- Sim

Bilac Pinto- MG- Sim

Bozzella- SP- Sim

Carla Dickson- RN- Sim

Carlos Henrique Gaguim- TO- Não

Celso Sabino- PA- Sim

Chiquinho Brazão- RJ- Sim

Clarissa Garotinho- RJ- Sim

Damião Feliciano- PB- Sim

Daniela do Waguinho- RJ- Sim

Danilo Forte- CE- Sim

David Soares- SP- Sim

Delegado Antônio Furtado- RJ- Sim

Delegado Marcelo Freitas- MG- Sim

Delegado Pablo- AM- Sim

Delegado Waldir- GO- Sim

Efraim Filho- PB- Sim

Eli Corrêa Filho- SP- Sim

Elmar Nascimento- BA- Sim

Fábio Henrique- SE- Sim

Fabio Schiochet- SC- Sim

Felipe Francischini- PR- Sim

Fernando Coelho Filho- PE- Sim

General Peternelli- SP- Sim

Hélio Leite- PA- Sim

José Rocha- BA- Sim

Julian Lemos- PB- Sim

Juninho do Pneu- RJ- Sim

Juscelino Filho- MA- Sim

Leur Lomanto Júnior- BA- Sim

Luciano Bivar- PE- Sim

Moses Rodrigues- CE- Sim

Nelho Bezerra- CE- Sim

Ney Leprevost- PR- Sim

Nicoletti- RR- Sim

Paes Landim- PI- Sim

Paulo Azi- BA- Sim

Rodrigo de Castro- MG- Sim

Rose Modesto- MS- Sim

Vaidon Oliveira- CE- Sim

Vinicius Farah- RJ- Sim

*A lista foi disponibilizada pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.

**A lista passou por atualização às 15h33 do dia 13/06. A redação foi informada sobre um erro no sistema de votação que afetou parte dos parlamentares que votaram à distância. Deputados que sofreram com a falha e encaminharam requerimento de correção à Secretaria-Geral da Mesa podem enviar e-mail para lucasneiva@congressoemfoco.com.br com a cópia do requerimento.

AUTORIA

LUCAS NEIVA Repórter. Jornalista formado pelo UniCeub, foi repórter da edição impressa do Jornal de Brasília, onde atuou na editoria de Cidades.

lucasneiva@congressoemfoco.com.br