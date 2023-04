Vereador Renato de Lajinha MG reclama do descaso do executivo

Por Devair G. Oliveira

O vereador Renato, representante da cidade de Lajinha MG, vem a público expressar sua insatisfação com o descaso do executivo em relação às necessidades da população.

Segundo o vereador, diversas reivindicações foram feitas ao executivo, mas até o momento nada foi feito para solucionar os problemas que afetam a cidade. Ele afirma que as ruas estão em péssimas condições, os serviços públicos são precários e a saúde precisa de mais investimentos.

Renato ainda ressalta que a falta de diálogo do executivo com a Câmara de Vereadores tem dificultado o avanço de projetos importantes para a cidade. “Não podemos aceitar que a população seja prejudicada por falta de compromisso e responsabilidade do poder executivo”, desabafa o vereador.

Diante disso, Renato reitera seu compromisso com a população de Lajinha e afirma que continuará lutando por melhorias na cidade, cobrando ações concretas do executivo para resolver os problemas que afetam a qualidade de vida dos munícipes.

Esperamos que o executivo possa se sensibilizar e atender as demandas da população o mais breve possível, trabalhando em parceria com os vereadores para promover o bem-estar da comunidade.