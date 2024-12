Vereadores de Durandé estão indignado com o atual prefeito que abandonou a cidade

Por Devair G. Oliveira

Vejam o que está acontecendo em Durandé MG, infelizmente vivemos hoje no Brasil como se não existisse lei. Em reunião ordinária na noite de terça-feira, 03/12/2024, presidida por Carlos Renato Schuenck. Aprovada a ata nº 840 Projeto de Lei 030/2024 que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária atual para o limite de abertura de crédito suplementar decorrente de anulação parcial ou total de dotação orçamentárias e dá outras providências. O Projeto foi encaminhado para as comissões.

Aprovado também uma resolução para concessão de Título de Cidadão Honorário e Moção de Pesar.

Nunca um prefeito foi tão esperado como o próximo de Durandé MG.

Nós acompanhamos desde o início o problema da cidade, desde a posse do vice-prefeito Dr. Adriano Feitosa que assumiu a prefeitura devido a morte do prefeito Zé Elias em 17/10/2023. O povo de Durandé sofre a ausência do prefeito que mudou para São Paulo para fazer Residência Médica de segunda a sexta-feira, de maneira que somente nos finais de semana que poderia exercer de fato seu mandato, mas a prefeitura não funciona nos finais de semana, o que era ruim sem a presença do prefeito na cidade ficou pior, pois depois das eleições em que o candidato apoiado pelo prefeito perdeu a eleição para Renato Paiva que obteve a votação de 62,52%.

A atitude do prefeito de Durandé é de que seu mandato já acabou, é o que dizem os vereadores, pois após as eleições a cidade virou um caos, lixo espalhado por toda a cidade, uma médica foi dispensada do serviço, outros médicos deixaram de dar plantões por falta de pagamento, a fila das pessoas que estavam agendadas para exames laboratoriais fora prejudicada por falta de alguém especializado, segundo disseram ontem os vereadores: Bolinha, Sirlei Guerra e Tunico, todos estão indignados com o que acontece em Durandé, obras paralisadas e o pior é a merenda escolar que foi substituída por canjiquinha, nas escolas banheiros quebrados e um único para os meninos e as meninas.

O Secretário da saúde Leandro Gonçalves Rocha foi convocado a prestar esclarecimento aos vereadores do município e pela terceira vez não compareceu, na primeira vez ele disse que não iria comparecer e foi convocado pela segunda e terceira vez simplesmente apresentou atestado médico e ontem os vereadores lamentaram a falta de responsabilidade do secretário e não fizeram outra convocação.

O prefeito dispensou a médica e todo o serviço de saúde está prejudicado, todos os exames de Ultrassonografias foram cancelados.

O presidente Renato chamou atenção da administração dizendo que eles perderam a eleição, mas o exercício finda somente em 31 de dezembro

Os vereadores de Durandé fizeram sua parte, uma CPI foi formada investigado o prefeito que se ausentou da prefeitura, fazendo Residência médica em São Paulo, o resultado da CPI foi dado entrada no Fórum da Comarca de Manhumirim, mas nada foi feito.