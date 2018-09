Vereadores de Manhuaçu aprovam projetos que incentivam esporte e evento cultural

Em reunião ordinária presidida por Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”, na noite da quinta-feira, 13/09, a Câmara de Vereadores de Manhuaçu aprovou cinco projetos de lei que incentivam o esporte e evento cultural.

Aprovados

Aprovado projeto de lei de autoria do Vereador Rogério Filgueiras que dá nome de Dângelo Máximo Carmo de Paula Araújo – “Danginho”, na Quadra Poliesportiva do Distrito de Realeza. Aprovado projeto de lei de autoria do Presidente Jorge do Ibéria que dispõe sobre denominação de “UBS José Altino”, à Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Luzia, em Manhuaçu. Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera o artigo 4º da Lei nº 3.021/2010. Trata-se da alteração da composição do Conselho Municipal de Educação. Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o repasse de recursos financeiros ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Palmeirinha no valor de R$ 8.000,00 para subsidiar a realização do concurso de qualidade do café – concurso Rainha do Café de Palmeirinha 2018, a ser realizado no dia 29 de setembro de 2018. Aprovado projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o repasse de recursos financeiros à Associação dos Professores de Educação Física de Manhuaçu no valor de R$ 5.500,00 para subsidiar a 8ª Copa Interestadual de Futsal Feminino, que será realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2018, no Ginásio Esportivo Osvaldo Sad.

Projeto de resolução

Aprovado projeto de lei de autoria do Vereador Paulo Altino que concede o Título de Cidadã Benemérita à Sra. Karina Gama dos Santos Sales, Secretária Municipal de Saúde.

Moções

Rodrigo Júlio dos Santos

Moção de Reconhecimento

À Sra. Lúcia Maria Reis, Presidente da Associação e Ação Social do Bairro São Vicente, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.

Moção de Pesar juntamente com o Vereador Giovanni Mageste

Pelo falecimento do Professor Élio Romeiro Leoni (Elinho), Vice-Diretor da E. E. Maria de Lucca Pinto Coelho, em 08/09/2018.

Moção de Reconhecimento

À Administradora Adriana da Silva Gomes pelos vários anos de contribuição na empresa Paxá Comercial dentro de sua área de atuação.

Ao Administrador Carlos Henrique Cruz pela excelência no trabalho desenvolvido à frente da Direção da Câmara Municipal de Manhuaçu.

Ao Diretor do DEER/MG Manhumirim, Sr. Juliano Esteves Barbosa, por seu profissionalismo e preocupação com o sistema viário de nossa região.

João Gonçalves Linhares Júnior

Moção de Pesar

Pelo falecimento do Sr. Américo Gomes de Oliveira (Sr. Américo), em 16/08/2018.

Pelo falecimento do Sr. Emílio Bragança dos Santos.

Giovanni MagesteHott

Moção de Congratulações

Ao Presidente da AABB de Manhuaçu (MG) Sandro Zaguete Santana, pela realização da 39ª jornada esportiva estadual de AABB – JESAB, realizado na AABB de Manhuaçu no dia 07/09/2018.

A Escola Estadual de Manhuaçu pela realização da 15ª Feira Cultural realizada no dia 18/08/2018 em nome da Diretora Marinalva das Graças de Souza Alexandre, Vice – Diretores: Viviane Monteiro Mucida, Marluce de Castro Xavier Borges, Fabiano Alves Lomeu. A feira contribuiu muito com o enriquecimento cultural dos alunos e dos que estiveram prestigiando.

Ao Senhor Professor Manhuaçuense Alexandre da Cunha Alves, pelos brilhantes resultados esportivos obtidos com o xadrez e o título de campeão estadual absoluto de xadres do Espírito Santo em 2017.

A Rádio Pescadores, através da rede do bem pela campanha de arrecadação de fraldas geriátricas em prol do abrigo de idosos e das pessoas carentes.

Indicações

Jorge Augusto Pereira

Indica a construção de campo de futebol com grama natural e vestiário no loteamento Vila Rica, em Vilanova.

Elenilton Martins Vieira

Solicita a disponibilidade de linha de ônibus diária de Palmeiras a Palmeirinhas.

Indica a construção de ponte no Córrego Santa Luzia, próximo à propriedade do Sr. Luiz Euzébio, em Palmeiras.

Reivindica a destinação de 10 manilhas nº 040, próximo à propriedade do Sr. Gílson, no Córrego São Sebastião.

Paulo César Altino

Solicita a criação de escola de educação infantil para criançasde04 e 05 anos no Bairro Santa Terezinha, considerando os riscos diários para travessia dos alunos para assistirem às aulas na escola do Bairro Santana.

Reivindica a construção de escadaria na Rua São Gabriel, Bairro Santa Terezinha.

Juntamente com os Vereadores Juninho Linhares e Rogerionho, indicam a complementação do asfaltamento na Rua São Mateus, Bairro Santa Terezinha.

Antônio Aparecido Viana

Indica a construção de escadaria e complementação de passarela para atender os moradores da Viela Elza Vital da Costa, Viela José Vital da Costa e Viela São João, Bairro Nossa Senhora Aparecida.

José Ferreira da Silva

Reivindica construção de 300 metros de meio-fio na Rua Vereador Geraldo Damasceno de Cerqueira, localizada entre a Vila São José e a Vila Formosa

Indica a colocação de placas para a identificação de ruas e numeração nas casas da Vila São José.

Solicita a colocação de 500 metros de calçamento ou asfaltamento na entrada do Córrego da Bem Posta.

João Gonçalves Linhares Júnior

Indica a mudança do local de realização da prova prática de direção veicular da banca examinadora do DETRAN/MG em Manhuaçu, do Bairro Alfasul para o espaço do Parque de Exposições, com a construção de pista adequada, no Bairro Ponte da Aldeia

Indica a reforma geral e troca de todas as das grades de proteção de bueiros na Praça Antônio Brum, Bairro Sagrada Família, considerando principalmente a ocorrência de acidentes nos locais que estão sem a proteção.

Reivindica a pavimentação de toda a extensão da Rua da Paz, da capela velório até a subida do morro, Bairro Nossa Senhora Aparecida.

José Geraldo Damasceno

Indica criação de camelódromo no espaço do galpão da EqTerra ou outro local adequado,sobre regime de locação, havendo o custeio inicial do aluguel pela Prefeitura de Manhuaçu por 02 anos, passando ao final do prazo à responsabilidade para o usuário locatário o compromisso de pagamento mensal dos demais alugueis para utilização do espaço.

Reivindica a construção de muro de arrimo no início da Rua Augusto Sather com a esquina da Avenida Sebastião Alves de Almeida, sentido à fábrica da Gulozitos Alimentos, no Bairro Lajinha.

Solicita a construção de rede pluvial na Rua Maria de Souza Salazar com a Rua Francisco Gonçalves de Oliveira, no loteamento Recanto da Aldeia, no Bairro Ponte da Aldeia.

Gílson César da Costa

Indica a criação de clube recreativo para os servidores públicos municipais.

Vantuil Martins da Silva

Indica a colocação de 200 metros de calçamento ou pavimentação na estrada do raposo, próximo ao terreno do Sr. Milton, sentido Dom Corrêa.

Reivindica a colocação de 180 metros de calçamento ou pavimentação na estrada que dá acesso à Igreja Católica da Comunidade Santa Luzia, Distrito de Dom Corrêa.

Berenice Maria Ferreira de Souza

Construção de um muro de contenção na Viela Ledo Antônio Silva, Bairro São Jorge.

Solicita a colocação de quebra – molas na Rua José Bertolace de Barros, próximo ao nº 365, Bairro Santa Terezinha.