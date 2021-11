12ª Conferência Municipal de Saúde é neste domingo (21)

É neste próximo domingo (21) a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Manhuaçu, a partir das 8 horas no Salão do Clube AABB. Neste ano o Conselho Municipal de Saúde completa 30 anos, o que foi traduzido no tema da conferência :”30 anos de participação social na saúde de Manhuaçu: Conquistas, limites e possibilidades”.

Este é o momento onde serão discutidas e aprovadas as propostas levantadas nas 23 conferências locais realizadas em cada Equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município, ocorridas entre setembro e outubro deste ano, assim como propostas levantadas por outros setores nas duas pré-conferências de saúde, ocorridas em outubro e novembro.

“O Conselho Municipal de Saúde é primordial na administração do SUS, não simplesmente por ele ser co-gestor, mas por ser um espaço democrático, onde os representantes da sociedade podem ajudar na criação e condução de políticas de saúde. Neste ano estamos ainda mais felizes e satisfeitos, pois faz 30 anos que ele faz parte da gestão do SUS em Manhuaçu. Somos privilegiados por tê-los e por serem tão atuantes”, comenta a Secretária de Saúde, Ana Lígia de Assis Garcia.

Toda a população está convidada e deve participar deste momento de comemoração. Segue a programação.

Programação da 12ª Conferência Municipal de Saúde

07:00 – Credenciamento

08:30 – Abertura

09:00 – Leitura e Aprovação do Regimento Interno

09:30 – Encerramento do Credenciamento

09:30 – Palestra: 30 anos de participação social na saúde em Manhuaçu

Dr. Luiz Carlos Lemos Prata

Médico Pediatra e Ex-Secretário Municipal de Saúde de Manhuaçu em várias gestões

10:00 – Palestra: O papel do Ministério Público junto ao Controle Social

Dr. Reinaldo Pinto Lara

Promotor de Justiça Curador da Saúde

Mediadora: Lia Márcia Emerich Breder

Psicóloga e Especialista em Saúde Mental

10:30 – Debate

12:00 – Almoço

13:30 – Palestra: Avanços e desafios na Implantação da rede de urgência e emergência na Microrregião de Manhuaçu

Darlan Venâncio Tomaz Pereira

Subsecretário de Gestão Regional da SES/MG

14:00 – Debate

14:30 – Discussão e aprovação das propostas pela Plenária

17:00 – Encerramento /Coffee Break

SECOM Prefeitura de Manhuaçu