5 opções de tratamento para pedra na vesícula

​O tratamento para pedra na vesícula pode ser feito com dieta adequada, uso de remédios, ondas de choque ou cirurgia, e vai depender dos sintomas apresentados, do tamanho das pedras e de outros fatores como idade, peso e outras doenças existentes, como diabetes e colesterol alto.

A dieta e os remédios são mais indicados quando as pedras ainda são pequenas e não causam sintomas, como dor intensa no lado direito do abdômen. Porém, quando a pessoa apresenta sintomas ou quando a pedra é grande ou vai para os canais biliares causando obstrução, o tratamento geralmente é feito com cirurgia para retirada da vesícula. Nos casos em que o paciente não pode fazer a cirurgia, o médico pode indicar as ondas de choque, que podem quebrar as pedras em pedaços pequenos, facilitando sua eliminação através do intestino.

Assim, o tratamento para pedra na vesícula pode ser feito com:

1. Remédios

Os remédios indicados no tratamento da pedra na vesícula são de colesterol, pois os medicamentos como Ursodiol agem dissolvendo essas pedras. No entanto, a pessoa pode precisar tomar esse tipo de remédio por muito tempo, pois normalmente as pedras levam anos para se dissolverem e, por isso, esse tratamento só é indicado para pessoas que não tem dor constante ou desconforto devido à presença da pedra.

2. Alimentação pobre em gorduras

A alimentação para pedra na vesícula deve ser feita para evitar o aumento do colesterol, já que é uma das principais causas da formação de pedras na vesícula. Assim, a dieta deve ser pobre em massas e gorduras saturadas e trans, e rica em fibras.

O que comer: frutas, legumes, salada crua, produtos integrais como pão, arroz, macarrão e bolachas, grãos integrais como aveia, chia e linhaça, bolachas de água e sal ou maria.

O que não comer: frituras em geral, salsichas, linguiças, carnes vermelhas, margarina, leite integral, queijos amarelos como cheddar e mussarela, creme de leite, pizza, produtos industrializados como bolacha recheada, salgadinhos de pacote e comida congelada.

Além disso, é importante beber bastante líquidos durante o dia, como água, chás ou sucos naturais, de preferência sem açúcar, pois assim é possível favorecer a eliminação das pedras e evitar a formação de outras. Saiba como deve ser a alimentação para pedra na vesícula.

3. Ondas de choque

As pedras na vesícula podem ser tratadas através do procedimento de litotripsia extracorpórea, que são ondas de choque que quebram as pedras em pedaços menores, mais fáceis de atravessar os ductos biliares até o intestino, onde serão eliminadas pelas fezes. No entanto, essa técnica se restringe a pessoas que tem sintomas e que tem pedra única, de 0,5 a 2 cm de diâmetro, e são poucas pessoas que cumprem esses critérios.

A desvantagem dos tratamentos não cirúrgicos para pedra na vesícula é a elevada chance de as pedras voltarem a surgir e inflamarem a vesícula.

4. Cirurgia para retirar a vesícula

O tratamento cirúrgico de pedras na vesícula é feito quando a pessoa apresenta dores abdominais ou quando as pedras são muito grandes. A cirurgia pode ser feita através de um corte no abdômen ou por laparoscopia, que é uma cirurgia feita através de um pequeno corte na barriga, por onde o cirurgião coloca uma câmera dentro do abdômen e consegue retirar a vesícula sem precisar fazer um corte maior. Esse método é o que mais vem sendo utilizado.

A cirurgia costuma ser o tratamento escolhido porque traz uma solução definitiva para o problema e o paciente geralmente só necessita ficar internado 1 dia, podendo retornar às suas atividades normais após cerca de 2 semanas. Depois da cirurgia, o fígado continuará produzindo a bile, que agora vai diretamente para o intestino no momento da digestão, pois já não há vesícula para o seu armazenamento.

Veja mais sobre a cirurgia de vesícula e como é a recuperação.

5. Tratamento caseiro

Um tratamento caseiro que pode ser usado para pedra na vesícula é o chá de bardana e boldo, que ajuda a reduzir a inflamação da vesícula e eliminar as pedras. Porém, a pessoa deve avisar ao médico sobre o tratamento caseiro, e este só deve ser feito quando não há sintomas presentes, como a dor abdominal.

Para fazer este chá, basta colocar sachê de chá de boldo, 1 colher de chá de raiz de bardana e 500 ml de água. Deve-se colocar a água para ferver, desligar o fogo e adicionar o boldo e a bardana. Após 10 min, deve-se coar a mistura e beber 2 xícaras do chá por dia, 1 hora após o almoço e o jantar.

Confira outras opções de remédios caseiros para pedra na vesícula.

Possíveis complicações

Quando as pedras são pequenas e não causam dor, a pessoa pode passar a vida inteira sem sentir nada. No entanto, as pedras podem crescer e bloquear os canais biliares, causando complicações como:

Colecistite, que é a inflamação da vesícula com aumento do risco de infecção, sendo percebida por meio de alguns sintomas como dores abdominais constantes, mesmo quando a pessoa não se alimenta, febre e vômitos;

que é a inflamação da vesícula com aumento do risco de infecção, sendo percebida por meio de alguns sintomas como dores abdominais constantes, mesmo quando a pessoa não se alimenta, febre e vômitos; Coledocolitíase, que é quando o calculo sai da vesícula e obstrui o colédoco, provocando dor e icterícia, que é uma situação em que a pele e olhos apresentam coloração amarelada;

que é quando o calculo sai da vesícula e obstrui o colédoco, provocando dor e icterícia, que é uma situação em que a pele e olhos apresentam coloração amarelada; Colangite, que é uma infecção grave causada por bactérias, podendo levar à morte, e que pode provocar alguns sintomas como dor abdominal, febre, calafrios e icterícia;

que é uma infecção grave causada por bactérias, podendo levar à morte, e que pode provocar alguns sintomas como dor abdominal, febre, calafrios e icterícia; Pancreatite aguda, que é quando a pedra entope um ducto do pâncreas, levando a sintomas como dor abdominal intensa, náuseas, vômitos e icterícia.

Assim, na presença de sinais e sintomas que possam ser indicativos de complicações da presença de pedras na vesícula, é importante que a pessoa consulte o clínico geral ou gastroenterologista para que sejam feitos exames e, assim, seja possível iniciar o tratamento para a complicação, promovendo a qualidade de vida da pessoa.