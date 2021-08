ALERTA: REGIONAL DE MANHUAÇU REGISTRA TRÊS CASOS DA VARIANTE DELTA

Mais sete casos da variante Delta do Coronavírus foram detectados em Minas nessa terça-feira (10), após análises feitas em amostras na última semana.

No total, já são 11 notificações da cepa originária na Índia no território mineiro.

A informação foi confirmada pelo professor de genética da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e responsável pelo estudo, Renan Pedra.

Os exames analisados indicam confirmação da mutação nas Regionais de Saúde de Belo Horizonte (1), Unaí (2) e Manhuaçu (3), além de um registro em Montes Claros, no Norte do Estado, já informado pela prefeitura.

Os demais municípios ainda não foram divulgados.

VARIANTE DELTA.

A variante Delta é uma versão do novo Coronavírus comm mutações que a tornaram mais eficiente para invadir as células humanas, o que acelera o ciclo de replicação e transmissão.

Inicialmente denominada B.1617.2, passou a ser chamada pela quarta letra do alfabeto grego por ser a quarta variante de preocupação reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.

Esta variante foi identificada pela primeira vez em outubro de 2020 na Índia, em Maharashtra, o segundo estado mais populoso do país, a centro-oeste do território.

Baseados em estudos observacionais, que analisam a curva de casos, cientistas consensuaram que a variante Delta é mais transmissível que as demais.

Pesquisadores ligados à Organização Mundial de Saúde e ao Imperial College de Londres afirmam que um infectado com essa versão do vírus é capaz de infectar, em média, entre 5 e 8 pessoas.

Segundo relatos dos países com maior prevalência dessa variante, como Índia e Reino Unido, os sintomas mais comuns em infectados por essa versão do vírus são febre, dor de cabeça, coriza e dor de garganta.

Há menor ocorrência de tosse e perda de paladar e olfato, sobretudo entre jovens e adultos jovens.

Adultos mais velhos e idosos costumam relatar todo quadro sintomático.

As alterações nos sintomas da variante Delta tem levado as pessoas a acreditarem se tratar de resfriado comum, não se isolarem e transmitirem a doença.

A única forma segura de identificar a presença da variante Delta é por meio de teste PCR.

EVOLUÇÃO DO VÍRUS.

Como o Brasil não implementou programa de vigilância genômica estruturado, ou seja, um

acompanhamento das mudanças na sequência genética do vírus para rastrear suas mutações, entender a evolução da epidemia e discutir as possibilidades de contenção da infecção,

as variantes conseguiram se espalhar de forma rápida pelo país. Isso significa que o vírus conseguiu infectar mais pessoas e assim evoluir de forma rápida.

Com isso há uma grande necessidade de levar as vacinas o quanto antes para o maior número de pessoas em todo mundo, uma vez que o imunizante parece ser eficaz contra essas variantes.

É indispensável que a população continue a manter os cuidados contra a Covid-19 como o uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento social e evitar aglomerações.

Redação Notícias de Manhuaçu.