Boletim Semanal Epidemiológico da Covid-19

Diante do aumento de notificações e de casos positivos da Covid-19, a Prefeitura de Manhuaçu voltou com a publicação do boletim relativo à doença no dia 27 de junho. Como estava sendo feito anteriormente, a publicação está sendo de modo semanal, com base na semana epidemiológica anterior, como o desta segunda-feira (11/07) que se refere a semana epidemiológica nº 27 (03 a 11/07).

Nos boletins também está sendo informado a taxa de positividade, que se refere a porcentagem de casos positivos da Covid-19, dentro das notificações que a Secretaria Municipal de Saúde recebe de todo o sistema de saúde do município. O ideal é que essa taxa esteja sempre abaixo de 20%, para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado, podendo assim fazer um atendimento eficaz e pleno para todos, além de evitar que medidas sanitárias mais rigorosas sejam tomadas.

Óbitos

O município registrou na última semana mais um óbito causado pela Covid-19, passando de 236 para 237 mortes causadas pela doença.

Cuidados

A Covid-19 não acabou, por isso é necessário mantermos os cuidados necessários para evitar a sua proliferação.

– Mantenha ambientes ventilados e com janelas abertas;

– Use máscara em ambientes fechados;

– Higienize as mãos sempre que possível, lavando ou utilizando álcool 70%;

– Tome as doses de reforço da vacina;

– Se estiver com sintomas, procure uma Unidade de Saúde e use máscara.

