Boletins Covid e UAR – 07 de março de 2022

O Boletim da UAR (Unidade de Apoio Respiratório), é divulgado diariamente e sempre referente às últimas 24 horas, que compreende o período de 07 horas da manhã do dia anterior às 07 horas da manhã do dia em que é divulgado. Os dados se referem aos atendimentos feitos na unidade, que é referência para outros municípios da região para atendimento a casos de Covid-19 e Síndrome Gripal, ou seja, os dados contidos no Boletim da UAR não são exclusivamente de pacientes residentes em Manhuaçu.

Já o Boletim com os casos de Covid-19 está sendo divulgado semanalmente, sempre às segundas-feiras, conforme publicado nas redes sociais e no site da Prefeitura de Manhuaçu no dia 20 de dezembro de 2021. Desta forma é apresentado um compilado de todos os dados referentes à semana epidemiológica anterior, como o que está sendo publicado hoje (07/03) referente à semana epidemiológica nº 09, que compreende os dias 27 de fevereiro a 05 de março.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu