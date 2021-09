Comunidades rurais do Bom Jardim e Ponte da Aldeia recebem a Campanha de Vacinação Antirrábica

A partir desta quinta-feira (23) até o dia 27 de setembro, a equipe da Vigilância Ambiental estará nas comunidades rurais atendidas pelos ESF’s do Bom Jardim e Ponte da Aldeia, vacinando cães e gatos contra a raiva. Na cidade, existem quatro pontos de vacinação que vão até dia 1º de outubro.

É muito importante que os donos de cães e gatos levem o seu animal de estimação para vacinar contra raiva, que é o único modo de prevenir a disseminação da doença. Para isso, é preciso seguir algumas orientações:

Os cachorros devem ser levados presos por guias e/ou coleiras e conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, sendo obrigatório o uso da focinheira no caso de animais ferozes. As cadelas grávidas só podem ser vacinadas depois de 45 dias após o parto;

Já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas e em segurança, evitando levá-los no colo, em sacos e outros meios que causem mais estresse ao animal. As gatas grávidas também só podem ser vacinadas depois de 45 dias após o parto;

Apenas os cães e gatos saudáveis, com idade acima de 4 meses de idade serão vacinados. Se o animal estiver com diarreia, em tratamento ou se recuperando de alguma cirurgia, é necessário aguardar a recuperação.

Mais detalhes e o calendário completo você confere em nosso site aqui > https://bit.ly/3mKmZBd

Vacinação na sede

Na cidade existem quatro pontos de vacinação, funcionando das 13 às 16h, sendo eles a Portaria do Estádio JK, a Praça da Rodoviária, o Colégio CEM e a Clínica Veterinária Municipal. Estes pontos estarão funcionando até o dia 01 de outubro.

Para quem não pode ir até um ponto de vacinação durante a semana, não se preocupe pois neste sábado (25), de 8 às 16 horas será o Dia D de Vacinação Antirrábica aqui na sede do município. Confira os pontos de vacinação do Dia D no site > https://bit.ly/3zuopCE

SECOM Prefeitura de Manhuaçu