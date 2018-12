Concurso das cantineiras premia melhores merendas escolares de Manhuaçu

Na sexta-feira (15/12), foi realizada entrega de premiação do concurso das cantineiras, que trabalham nos educandários municipais. O objetivo foi promover a rica alimentação que é entregue aos alunos das escolas e creches de Manhuaçu.

No decorrer do ano as cantineiras prepararam deliciosos pratos que foram avaliados por uma banca examinadora. Nove passaram para a próxima etapa e três chegaram à grande final. De acordo com a secretaria de Educação, Luizaura Januário, todos os pratos finalistas são saudáveis e serão inclusos no cardápio das escolas e creches.

“Cabe destacar que todos os ingredientes vieram da nossa agricultura familiar. Nenhum produto industrializado foi utilizado. Entendemos que a educação alimentar começa na escola. Queremos que nossos alunos sejam multiplicadores dessa ideia também em casa”, comentou Luizaura.

A idealizadora do concurso, nutricionista Ana Paula Soares, explica que além de valorizar o trabalho das serventes escolares, a proposta do concurso também é oferecer uma alimentação de melhor qualidade para as crianças. “As receitas foram desenvolvidas com qualidade nutricional muito boas. Vamos incluí-las no cardápio a partir do primeiro semestre de 2019. Queremos continuar melhorando a alimentação das nossas crianças”, disse.

O secretário de Agricultura, Flânio Alves, comemorou o concurso. Segundo ele, além de valorizar as cantineiras, a ideia também exaltou o trabalho realizado pela agricultura familiar de Manhuaçu. “A prefeita tem nos dado total apoio para trabalhar com a família do campo manhuaçuense. Temos visto excelente trabalho e zelo do agricultor. Aos poucos, estamos conseguindo inserir esses produtos na mesa das pessoas e agora nas escolas e creches”, concluiu.

Além de premiações para as três primeiras colocadas, todas as nove finalistas receberam certificado de participação.

Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu