Conferências locais de Saúde dos ESF’s Engenho da Serra e Ponte do Silva é nesta segunda-feira

É nesta segunda-feira (04), a partir das 19 horas, as Conferências locais de Saúde dos ESF’s Engenho da Serra e Ponte do Silva. A reunião do Engenho da Serra será no Salão da Igreja Católica, já a de Ponte do Silva será na Escola Estadual Ludovino Alves Filgueiras.

Os usuários das unidades terão a oportunidade de conhecer sobre a realidade da saúde de cada local onde a unidade está inserida e escolher os seus representantes para o COUS (Conselho de Unidade de Saúde).

Estas reuniões fazem parte da preparação para a 12ª Conferência Municipal de Saúde de Manhuaçu, que ocorrerá no dia 21 de novembro. O tema deste ano é “30 anos de participação social na saúde em Manhuaçu: Conquistas, limites e possibilidades”.

A participação popular é muito importante e necessária para se pensar em políticas públicas de qualidade na saúde e fiscalizar as ações e o orçamento do Fundo Municipal de Saúde. Exerça a sua cidadania e não deixe de participar!

SECOM Prefeitura de Manhuaçu