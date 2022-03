Covid: Minas desobriga máscara em lugares abertos e fechados; veja regras

No caso dos ambientes fechados, apenas as cidades com 80% de vacinados com a segunda dose e 70% com a injeção de reforço podem desobrigar o uso da máscara No caso dos ambientes fechados, apenas as cidades com 80% de vacinados com a segunda dose e 70% com a injeção de reforço podem desobrigar o uso da máscara

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, na noite deste sábado (12/3), que desobrigou o uso de máscaras contra a Covid-19 em Minas Gerais. A regra vale para ambientes abertos e fechados. Mas, neste último caso, apenas para as cidades com 80% de cobertura vacinal da segunda dose e 70% da injeção de reforço.

No caso de Belo Horizonte, a máscara permanece obrigatória em locais fechados. Isso porque a cidade tem uma cobertura vacinal de apenas 46,9% com a dose de reforço, conforme o boletim epidemiológico e assistencial dessa sexta (11/3).

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti . Segundo ele, entretanto, a decisão do uso ou não da máscara fica a critério de cada município. Ou seja, municípios que quiserem manter o uso obrigatório do equipamento podem continuar a fazê-lo.

Segundo ele, Patos de Minas, no Alto Paranaíba, já alcançou a meta de 70% de vacinação com a dose de reforço e segue a orientação do Estado.

De acordo com Fábio Baccheretti, a decisão da não-obrigatoriedade das máscaras foi tomada em função da melhora dos indicadores da pandemia. Em Minas Gerais, a letalidade da doença está em 1,8, número considerado abaixo da média do Brasil, que fica em torno de 2.

Minas, em geral, tem uma cobertura vacinal de 86,4% com a primeira dose, 81,3% com a segunda e 45,7% com o imunizante de reforço. O Estado já recebeu, desde o início da campanha, 48,5 milhões de doses contra a Covid.