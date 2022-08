Dia D de vacinação contra a pólio e multivacinação é realizado em Manhuaçu

No último sábado (20/08), foi realizado em todo município o Dia D de vacinação contra a pólio e a multivacinação. Essa foi uma oportunidade para que os pais e responsáveis pudessem levar os seus filhos até os postos de saúde, para completar o cartão com as 18 vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar do SUS ofertar uma grande quantidade de vacinas para crianças e adolescentes contra diversas doenças, desde 2015 a cobertura vacinal vem caindo. A situação piorou a partir de 2020 com a pandemia da Covid-19. “Esse foi um Dia D em que estivemos disponíveis, em que os Postos de Saúde estiveram abertos, para que os pais trouxessem os seus filhos para se vacinarem. Mas quem não pôde ir, estaremos com a campanha até o dia 09 de setembro, em todos os Postos de Saúde, das 8 às 16 horas. As vacinas são importantes e necessárias para protegermos os nossos filhos e as nossas famílias”, destaca a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Norma do Valle.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu