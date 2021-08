 É hoje! Evento nacional de cardiologia

Cardiologia em foco

Discutir os mais recentes avanços em Medicina voltada para a saúde do coração será o foco da Reunião Nacional de Cardiologia da Rede Americas, do United HealthGroup Brasil. O evento acontece nesta segunda-feira (30/08), às 18h30, terá formato totalmente online e tem como objetivo atualizar especialistas das subáreas da cardiologia com novas abordagens. Valter Furlan, diretor do hospital Samaritano Paulista (SP) e da cardiologia Americas, informa que a atualização médica é uma constante na busca por maior qualidade e segurança assistencial em todos os hospitais do grupo. “Nossos pacientes estão no centro de tudo, por isso é importante estarmos inteirados do que há de mais inovador na cardiologia moderna”, observa. Além do médico e executivo, nomes de respeitadas instituições do país participarão da ação, como Adriana Bertolani, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e do hospital Alvorada Moema (SP); Pedro Paulo Nogueres do Samaritano Botafogo e do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ (RJ); Mucio Tavares, do Samaritano Paulista e Instituto do Coração (InCor – SP); Pedro Barros, mestre pela Duke University, doutor em Cardiologia – UNIFESP, coordenador do Protocolo de Dor Torácica e Telecardiologia do Americas, entre outros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link: https://eventos. institutocoi.org/eventos/reuni ao-cardiologia/