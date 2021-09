Equipe do Cisdeste visita Manhuaçu

Como parte dos preparativos de instalação do serviço de SAMU em Manhuaçu, na manhã desta sexta-feira (17) uma equipe do Cisdeste (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste) visitou o município para conhecer os locais que servirão de base para o serviço. A previsão é que o SAMU já esteja funcionando em dezembro deste ano.

A Equipe do Cisdeste, composta por Isabella Bertelli (coordenadora de bases), Júlio César Andrade (coordenador de NEP – Núcleo de Educação Permanente) e Luiz Fernandes Novais (assessor técnico), visitou a 2º Companhia de Bombeiros Militar em Manhuaçu, local onde será construída a base sede do SAMU e também o posto da Polícia Militar onde vai ficar uma base de apoio. Estava presente a Prefeita Imaculada; a Secretária de Saúde Ana Lígia de Assis Garcia; o Secretário de Fazenda Magno Marçal, o engenheiro Carlos Augusto Bonifácio Pires, o Superintendente Regional de Saúde Juliano Estanislau; o 1º Tenente Flávio Mota, do Corpo de Bombeiros; o 1° Tenente Gedaias Teixeira Xavier, da Polícia Militar; e o Coordenador de Infraestrutura, Patrimônio e Logística da Secretaria Municipal de Saúde Josimar Magela Dos Santos.



Ao visitar o espaço, chegou-se a conclusão que além de adequar o local para receber o SAMU é necessário construir uma base definitiva e confortável, o que será feito com parte do dinheiro que o município recebeu do Estado de Minas Gerais pelo acordo com a Vale, por conta do desastre de Brumadinho. “Durante todo o processo para a implantação do Samu, a nossa ideia era mesmo essa unificação entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros, só que olhando a estrutura nós vimos assim muita dificuldade em adequar esse espaço no momento e precisamos de uma estrutura maior, um alojamento melhor, porque a equipe é uma equipe de 10 pessoas durante 24 horas, então o espaço não pode ser muito pequeno, porque ele precisa também de conforto. E pensando onde teria recurso para construção, eu lembrei que nós estamos aí com dois milhões da Vale em conta, é um dinheiro muito sofrido, dinheiro de dores das pessoas, eu quero investir dinheiro muito bem investido. Nós tínhamos um outro projeto para esse dinheiro, mas agora diante desse fato novo, eu tive a ideia de elaborarmos um documento, encaminhar para o Ministério Público essa mudança de plano. Vamos elaborar um projeto rápido para construção do anexo aqui, mas junto com os bombeiros, unificado, mas cada um no seu espaço, todo mundo aprovou essa ideia, agora é partir para o projeto e a execução dele”, explica a Prefeita Imaculada.

Sobre essa ideia de ter um espaço em comum com a equipe do SAMU, o Tenente do Corpo de Bombeiro Flávio Mota disse que os bombeiros estão solícitos em receber o serviço. “É um ganho extraordinário para toda nossa região, há muito tempo a gente tem essa demanda de ter o SAMU na nossa região de Manhuaçu, também em Ponte Nova, em Viçosa e para nós aqui é uma satisfação, é uma ótima notícia. Está previsto no plano de comando do Corpo de Bombeiros, a integração entre SAMU e Corpo de Bombeiros nas ações de resgate principalmente. O Corpo de Bombeiros se coloca à disposição para que a base do SAMU seja abrigada aqui no quartel, isso vai facilitar muito os trabalhos de ambas as instituições, e quem vai ganhar com isso é sempre a população”.

Mas mesmo antes de ter essa base definitiva para o SAMU, o serviço está previsto para ser iniciado em dezembro, segundo o assessor executivo do Cisdeste Luís Fernandes. “Os nossos trabalhos tá sendo tudo muito rápido, a gente tem essa pretensão e um compromisso de iniciarmos em dezembro, mas tudo isso dentro das nossas possibilidades, os fatores externos podem não contribuir, mas em nenhum momento a gente vai descansar”. O assessor ainda disse que é um momento histórico. “Agradeço imensamente a administração municipal e a população que está recebendo o SAMU. Este projeto de estarmos trazendo o SAMU, da sua implantação tem o objetivo de salvar vidas, que não é apenas uma ambulância, mas toda uma estrutura que irá administrar a rede de urgência e emergência na região macro leste do sul”.

Processo seletivo



Foi prorrogado o prazo para as inscrições do Processo Seletivo para o SAMU até o dia 25 de setembro. São mais de duzentas vagas para toda a macro leste do sul, somente em Manhuaçu são 52 vagas. As vagas são para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutor socorrista. Mais detalhes podem ser conferidos no site do Cisdeste.

O SAMU

No dia 20 de agosto em cerimônia realizada em Viçosa (MG), o Governador Romeu Zema anunciou a implantação do serviço do SAMU na macrorregião de saúde Leste do Sul, sendo que Manhuaçu receberá duas Unidades de Suporte Avançado (USA’s) e duas Unidades de Suporte Básico (USB’s).

A implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 no território foi apresentada, no dia 03 de agosto, pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e equipe da Coordenação Estadual de Serviços Móveis de Urgência e Emergência (CESMUE) aos prefeitos, gestores de saúde e consorciados das microrregiões de Ponte Nova, Viçosa e Manhuaçu, pertencentes à área de abrangência das Superintendências Regionais de Saúde (SRS) de Ponte Nova e Manhuaçu.

Para tanto, foi anunciada a incorporação da macrorregião ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste), envolvendo a incorporação dos 53 municípios da Leste do Sul em uma Central de Regulação de Urgência Única, somada à aquisição de 23 ambulâncias.

A macrorregião Leste do Sul contará com quatro Unidades de Suporte Avançado (USA’s), distribuídas nos polos das microrregiões, sendo duas em Manhuaçu, uma em Ponte Nova e uma em Viçosa, além de 19 Unidades de Suporte Básico (USB’s) nos seguintes municípios: Abre Campo, Ipanema, Lajinha, Manhuaçu (2), Manhumirim, Matipó, Mutum, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Alvinópolis, Jequeri, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, São José do Goiabal, Araponga, Teixeiras e Viçosa.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu