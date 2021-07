Hemominas convoca doadores de sangue O negativo

Queda dos estoques desse tipo sanguíneo chega a 45% em toda a rede

A Fundação Hemominas pede aos doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos, em especial os do tipo O negativo, a comparecerem o quanto antes em suas unidades para realizar a doação.

Pessoas com o tipo O negativo são consideradas doadoras universais, ou seja, podem doar seu sangue para pacientes de todos os tipos sanguíneos. Por causa disso, o tipo O negativo é o sangue mais utilizado no atendimento de casos de urgências e emergências.

Agende sua doação on-line ou pelo aplicativo MG App – Cidadão.

Como fazer a doação

Entre os requisitos básicos para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar descansado e alimentado no momento da doação, e apresentar documento original e oficial com foto.

Candidatos à doação de sangue que foram infectados por coronavírus, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, ficam inaptos por 30 dias após completa recuperação.

Pessoas que tiveram contato com alguém que apresentou diagnóstico clínico/laboratorial de infecção por covid-19 são consideradas inaptas pelo período de 14 dias.

Devido à pandemia, o candidato que apresente qualquer sintoma respiratório, mesmo leve, deve aguardar 30 dias após recuperação para doar.

Vacinas

A vacinação contra a Covid-19 também impacta o comparecimento de doadores nas unidades, já que existe um período de inaptidão após cada dose. Esse prazo depende do imunizante recebido. Para as vacinas disponíveis até o momento, os prazos são:

· Coronovac / Sinovac: 48h

· AstraZeneca / Fiocruz: 7 dias

· Pfizer / BioNTech: 7 dias

· Janssen-Cilag: 7 dias

· Sputnik V: 7 dias

· Covaxin / Bharat Biotech: 48h

· Moderna: 7 dias

No caso da vacina contra a gripe, o prazo de espera para doação de sangue é de 48h após aplicada a imunização. No site da Fundação Hemominas estão descritas todas as condições e restrições para doação de sangue.

