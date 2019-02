Hospital César Leite inaugura Unidade Neonatal

Na segunda-feira, 18/02, o Hospital César Leite escreveu um capítulo muito importante na sua história de quase 92 anos, com a inauguração da Unidade Neonatal “Doutor Abel”. É com muito orgulho que a instituição promoveu a cerimônia de entrega do novo espaço, que contou com a participação de amigos, médicos, autoridades e dos integrantes da diretoria, conselho e dos colaboradores que formam a família HCL.

A unidade neonatal do Hospital César Leite é composta de dez leitos na Unidade de Terapia intensiva neonatal (UTIN), além da Unidade de cuidado intermediário neonatal convencional (UCINCo) e da Unidade de cuidado intermediário neonatal canguru (UCINCa). A obra foi iniciada em 2012 com recursos do Governo do Estado, mas devido a vários percalços o convênio não foi pago integralmente. No final de 2018, a Prefeitura de Manhuaçu destinou, com aprovação da Câmara de Vereadores, mais 275 mil reais para que a diretoria do hospital conseguisse concluir as obras. Somado a isso, o empresário Elder Abreu, de Muriaé, havia cedido equipamentos em comodato pelo Instituto Otávio Augusto que já estavam sendo utilizados no HCL e foram encaminhados para o funcionamento da Unidade Neonatal.

Seguindo os padrões do Ministério da Saúde, a Unidade Neonatal é composta ainda por áreas administrativas, setores de recepção, sala de reuniões, copa, descanso de médicos e enfermagem, locais de expurgo e descarte de materiais, farmácia satélite específica e outros ambientes.

A cerimônia de inauguração foi presidida pelo Provedor Sebastião Onofre Carvalho, acompanhado do Presidente do Conselho Superior do HCL Renato Cezar Von Randow, da Prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães, o empresário Elder Abreu, provedor do Hospital de Matipó Lúcio Mendes (representando o Deputado Estadual João Magalhães), do médico Dr. Marcelo Heringer (representando o Deputado Federal Dr. Mário Heringer), do Deputado Federal Subtenente Gonzaga, dos diretores do HCL Dr. Luiz Cláudio (diretor clínico) e Dr. Luiz Carlos Lemos Prata (diretor técnico), vereadores, representantes da Gerência Regional de Saúde/Manhumirim e do titular do Cartório de Registro Civil Cassiano Moraes Gomes.

HOMENAGEM AO DOUTOR ABEL

Na primeira parte, houve o descerramento da placa inaugural que confere o nome do médico Dr. Abel Carneiro Vianna para a Unidade Neonatal. Os filhos Egeo e Jõao Luiz e o neto Cícero participaram do momento de homenagem.

Dr. Abel Carneiro Vianna foi médico clínico geral na região de Manhuaçu durante mais de 70 anos. Faleceu aos 99 anos, em 2012, no Hospital César Leite, onde atuou ao longo de mais de seis décadas.

Foi fundador do Posto de Puericultura de Manhuaçu, tendo na ocasião se dirigido pessoalmente à primeira dama, Dona Darci Vargas, esposa do então presidente Getúlio Vargas, na busca de provisões para a inauguração da unidade. Lá trabalhou gratuitamente (como também fizeram muitos colegas) por muitos anos, atendendo gestantes e crianças.

Aqueles que o conheceram sabem que era portador de uma alma caridosa, mas com temperamento forte. Foi exemplo de ética, honestidade e dedicação ao trabalho, para família e a comunidade e por isso a justa homenagem prestada pelo Hospital César Leite.

Em seguida, o Padre Welton de Oliveira, vigário da Paróquia de São Lourenço, procedeu a benção das instalações.

AGRADECIMENTOS

Quem prestigiou o momento de inauguração da Unidade Neonatal viu seu pleno funcionamento. Já nesta segunda, onze bebês estavam sendo cuidados pela equipe médica e de enfermagem no novo ambiente.

O provedor Sebastião Onofre Carvalho se emocionou ao contar a história desse sonho que se concretizara. Lembrou da visita que fez à maternidade com o médico pediatra Dr. Luiz Prata. Naquele momento, uma criancinha que cabia em sua mão lutava para viver. “Daquele dia em diante fizemos grandiosos esforços no sentido de dotar o hospital dessa unidade neonatal. Sei que ainda temos muitas lutas, mas esse é talvez um dos maiores benefícios que estamos entregando para a população e, principalmente, para essas crianças, tão indefesas, que querem ter o direito de viver”, recordou.

Sebastião Onofre Carvalho fala que a Unidade Neonatal é a prova de que o HCL não para de crescer. “Somos hoje um dos hospitais do interior que, sozinho, tem um dos maiores índices de resolutividade. Além disso, fazemos a diferença no sistema público. Dos 14 mil pacientes atendidos de 2018, quase 10 mil foram pelo SUS de pacientes de Manhuaçu e toda a região”.

INVESTIMENTO NA VIDA

O pediatra e diretor técnico do HCL, Dr. Luiz Prata, considera a Unidade Neonatal um ganho incalculável. “Um raciocínio que nós desenvolvemos para que todos possam entender: uma pessoa adulta para ir até Belo Horizonte, chega lá muito cansada. Agora imagina um bebê numa incubadora, numa ambulância a toda velocidade, para chegar na capital. Ele chega muito desgastado. Então, vejam a importância disso: a Unidade Neonatal, ao lado da nossa grandiosa maternidade, dá muito mais chance de vida a esses pequerruchos que estão pedindo pelo amor de Deus para viver”.

Para o médico, a pergunta que todos devem fazer é: “Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Então reflita quanto vale a vida daquele pequenininho? Nós temos que lutar intensamente, com todas as forças possíveis, para que aquele pequenininho tenha o direito de viver também”.

A inauguração da Unidade Neonatal garante que a região de Manhuaçu tenha a segurança de ter um hospital resolutivo para atendê-la. O objetivo é evitar que recém-nascidos sejam transferidos para outros centros de atendimento e possam receber os cuidados especiais que precisam aqui mesmo.

O deputado federal Subtenente Gonzaga também se mostrou contente com a inauguração. “Tem sido uma preocupação de meu mandato e sabemos da importância de Manhuaçu como referência do atendimento de saúde de toda a região. Quero continuar no mandato fazendo a priorização de emendas para a saúde daqui”, garantiu.

O médico Marcelo Heringer reforçou o empenho do Deputado Federal Mário Heringer em prol de recursos para o Hospital César Leite e anunciou que será destinada emenda para a aquisição de quinze respiradores pediátricos para a UTI Neonatal funcionar com plena capacidade. “É um sonho que todos tinham em relação aos recém-nascidos, por conta da dificuldade de encontrar vaga em outros hospitais, além das dificuldades para remoção que eu, como médico, acompanhei de perto por muitos anos”, ressaltou.

Já a Prefeita Cici Magalhães, que é conselheira do Hospital César Leite, há mais de 20 anos, considerou a inauguração da Unidade Neonatal um momento particular de emoção: “Eu digo que são esses momentos que fazem valer a pena estar na vida pública e aguentar os dissabores que a gente passa. Ver uma inauguração dessa, o benefício, o empenho de tantos colaboradores, corpo clínico, enfermagem, funcionários, Câmara de Vereadores, Conselho Superior, Conselho de Saúde, Diretoria, enfim, são forças que unem todos num objetivo maior, que é salvar vidas, ainda mais de bebês tão indefesos”.

Cici Magalhães reforçou o compromisso constante, antes mesmo de assumir a prefeitura, para com o HCL. “Quem convive comigo sabe que vivo diariamente as questões de saúde, acredito no sistema de saúde, sou membro do conselho e o João Magalhães como deputado federal e agora como deputado estadual é sempre parceiro do HCL”. Foi graças ao empenho de 275 mil reais destinados pela Prefeitura Municipal que a obra foi finalmente concluída.