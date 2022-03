O Hospital César Leite retorna com as visitas hospitalares a partir de amanhã (21). As visitas estavam suspensas devido à possibilidade de contágio dos pacientes pelos visitantes com o Civid-19. O provedor do HCL, Sebastião Onofre Carvalho, destacou que “…foi uma decisão difícil de ser tomada já que separar os parentes e amigos dos pacientes é complicado. As visitas aos pacientes têm um “poder” muito grande de trazer conforto, carinho e alegria ao internado. Afinal, nosso paciente fica fora do convívio social, familiar e tem sua rotina totalmente transformada. A presença de pessoas próximas faz bem e estudos comprovam isso.” A superintendente da instituição, Lucineia Araújo, informou os detalhes do retorno das visitas: “Com alegria damos esta notícia do retorno das visitas hospitalares. Todos os cuidados serão tomados, como sempre fizemos. Portanto, as pessoas que desejarem visitar nossos pacientes, sejam amigos ou parentes, deverão estar de calçados fechados, uso obrigatório de máscara e não trajar roupas curtas, como minissaias, camisetas sem manga ou bermudas. A higienização das mãos na entrada do hospital também é um item obrigatório. Será exigida a apresentação do cartão de vacina contra o Covid 19 e documento de identificação. Cada paciente receberá apenas um visitante, não podendo ocorrer revezamento de visita”, disse Lucineia.

Dias e horários

As visitas serão todos os dias, entre as 14 e 16 horas.