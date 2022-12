Hospital do Ipsemg recebe visita dos mascotes do Cruzeiro para conscientizar sobre a campanha Novembro Azul

Iniciativa sensibiliza e mobiliza pacientes, visitantes e profissionais de saúde

Em clima de Copa do Mundo e com o objetivo de encerrar o mês de conscientização da campanha Novembro Azul, nesta quarta-feira (30/11), os mascotes Raposão e Raposinha, do Cruzeiro Esporte Clube, visitaram o Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).

Os mascotes passaram pela hemodiálise, pediatria, oncologia e áreas administrativas do hospital, realizando diversos registros com os pacientes, servidores e visitantes que estavam no local.

“A internação hospitalar provoca uma ruptura na rotina diária dos pacientes. Ações como essa promovem um enorme benefício para as crianças hospitalizadas e todos os assistidos”, destaca a gestora da clínica pediátrica do Ipsemg, Alessandra Andrade Machado.

Ela ainda ressalta ao dizer que “todos se beneficiam, tornando a convivência mais agradável. Além disso, propiciamos uma assistência de qualidade e humanizada, um dos pilares da assistência prestada pelos profissionais do HGIP”.

Mascotes no HGIP

No mês de outubro, para conscientizar a campanha Outubro Rosa, o HGIP recebeu a visita do mascote “Galo Doido”, vestido com a camisa cor de rosa, lançada na época para campanha Outubro Rosa.

“A intenção é sensibilizar, dar mais visibilidade para essas campanhas de uma maneira informal, dinâmica e com mobilização e interação das pessoas”, ressalta a chefe de departamento da Educação Permanente, Alexia Cristina Ribeiro Cagnoni.