Manhuaçu: Ações e cuidados para evitar acidentes com escorpião

Na manhã da sexta-feira, 7/12, A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Manhuaçu, fez esclarecimentos sobre os cuidados que a população deve ter com escorpiões, tendo em vista um maior surgimento dos mesmos nesta época do ano no município, com alguns casos no Bairro Alfa Sul. Dra. Karina Gama dos Santos Sales, secretária de Saúde, concedeu entrevista sobre o assunto. Também participou da entrevista a coordenadora do Setor de Vigilância Ambiental de Manhuaçu, Emilce Estanislau.

SMS atenta

Dra. Karina Gama informou que a SMS está atenta à situação e tem trabalhado com suas equipes para orientar as pessoas quanto aos cuidados que se deve ter para evitar a proliferação de escorpiões com ações do dia a dia e outras que estão sendo intensificadas neste momento, com a participação de outras secretarias da prefeitura de Manhuaçu. A estrutura conta, inclusive, com a UPA para o atendimento de casos necessários. “A Secretaria de Saúde produziu um material impresso com todas as orientações necessárias para a população se informar e se prevenir, tudo isso aliado, principalmente ao trabalho dos Agentes de Endemias que são capacitados para atender e orientar todos”, reforçou Dra. Karina Gama.

Mapeamento feito pela Vigilância Ambiental

A coordenadora do setor de Vigilância Ambiental da SMS Manhuaçu, Emilce Estanislau, informou que um novo mapeamento está sendo realizado nos locais onde os escorpiões estão mais freqüentes, com ações em lotes, obras, enfim, lugares que podem beneficiar a proliferação dos mesmos. Trabalham nesta frente os Agentes de Endemias, com o apoio da Secretaria de Fazenda do município na identificação dos proprietários destes imóveis. O objetivo é que eles façam a limpeza, a capina destes lugares para diminuir as possibilidades de infestação, frisou Emilce.

Contato com os moradores

Emilce Estanislau também destacou a ação da SMS junto à população e conclamou a todos para que assumam sua parte na prevenção apontando o problema e contribuindo com a manutenção da limpeza de seu imóvel. Emilce esclareceu que algumas pessoas pedem a aplicação de inseticida para combater os escorpiões, mas o uso destes produtos não resolve o problema. “Esta ação não vai ser feita, pois não tem respaldo técnico. O inseticida não mata o escorpião”, concluiu Emilce.

Contato com a SMS

A secretária de Saúde, Dra. Karina Gama, colocou a SMS a disposição da população. Qualquer dúvida ou informação pode ser esclarecida e obtida por meio do telefone (33) 3332- 3534, no setor de Vigilância Ambiental. Em caso de urgência ligue para 193 (Bombeiros). As unidades de saúde e a UPA estão aptas a atender caso necessário.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu