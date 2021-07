Manhuaçu vacinará na próxima semana pessoas de 34 e 35 anos

Na próxima semana também será feita a segunda dose dos idosos com idade de 63 e 62 anos.

Na próxima terça-feira (27) as pessoas com 35 e 34 anos serão vacinadas contra a Covid-19 em Manhuaçu. Só nestas duas faixas etárias o município conta com mais de 2.600 pessoas.

Para receber a primeira dose, a pessoa deverá ir até ao seu Posto de Saúde, dentro do horário estabelecido, portando um documento de identificação com foto e CPF e um comprovante de que reside em Manhuaçu. Desde o dia 18 de junho os postos de saúde de Manhuaçu já estão vacinando as pessoas por faixa etária.

A Prefeitura de Manhuaçu está divulgando as faixas etárias que serão atendidas na vacinação contra a Covid-19 de acordo com o número de doses recebidas.

Segunda dose

Na próxima semana também será feita a segunda dose dos idosos com idade de 63 e 62 anos. Os idosos que precisam receber a segunda dose devem ir até o posto de saúde dentro do horário estabelecido, levando um documento de identificação com foto, CPF e o Cartão de Vacina. Lembrando que apenas após a segunda dose é que o esquema de vacinação está completo.

Vacinação de retardatários

A Secretaria de Saúde informa que aqueles que têm idade igual ou acima de 36 anos ou que pertencem a algum grupo prioritário e que, por algum motivo não tenha comparecido para receber a primeira dose na data determinada, devem se dirigir até o posto de saúde onde é atendido, para realizar um cadastro para receber a vacina. Estes serão vacinados de acordo com a disponibilidade de doses, sendo a prioridade o público que está sendo atendido no momento.

É muito importante que as pessoas compareçam no dia determinado para receber a vacina, para que não comprometa as metas e nem campanha de vacinação.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu