Minas distribui mais de 840 mil doses de vacinas

Este é o 31º lote de imunizantes contra covid-19 destinado às Unidades Regionais de Saúde

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), começou, nesta quarta-feira (21/7), a distribuição do 31º lote de vacinas contra a covid-19 para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS). Ao todo, 70% da remessa contendo 841.960 doses será destinada à imunização por faixa etária. Os outros 30% vão para grupos prioritários que serão imunizados com a segunda dose.

As Unidades Regionais de Barbacena, Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Ituiutaba, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, São João Del Rei, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unaí recebem as doses nesta quarta-feira (21/7).

Na quinta-feira (22/7), é a vez da distribuição, por vias terrestre e aérea, para as regionais de Alfenas, Coronel Fabriciano, Diamantina, Leopoldina, Manhuaçu, Passos, Ponte Nova, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Ubá e Varginha.

Capital

O município de Belo Horizonte começa a receber a segunda dose da vacina Pfizer que, em remessas anteriores (17ª e 18ª), foi destinada exclusivamente para a capital mineira, nos dias 3 e 5/5/2021.

Apoio

A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais conta com apoio das Forças de Segurança e Salvamento, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar, além do efetivo da Polícia Civil.

Clique aqui e confira a distribuição da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer para os municípios mineiros.

Recebem vacinas por aeronaves do estado:

– SRS Montes Claros

– SRS Patos de Minas

– SRS Teófilo Otoni

– GRS Ubá

– GRS Unaí

Retiram vacinas no aeródromo ou na Rede de Frio da URS polo:

– SRS Alfenas

– SRS Governador Valadares

– GRS Januária

– GRS Leopoldina

– GRS Pedra Azul

– GRS Pirapora

– SRS Ponte Nova

– GRS São João Del Rei

– SRS Uberaba

– SRS Uberlândia

– SRS Varginha

Retiram vacinas na Central Estadual de Rede de Frio:

– SRS Barbacena

– SRS Belo Horizonte

– SRS Coronel Fabriciano

– SRS Diamantina

– SRS Divinópolis

– GRS Itabira

– GRS Ituiutaba

– SRS Juiz de Fora

– SRS Manhuaçu

– SRS Passos

– SRS Pouso Alegre

– SRS Sete Lagoas

Acompanhe o quantitativo de cada remessa

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac.

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021.

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

26ª remessa

862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021

27ª remessa

346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021

28ª remessa

624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021

112.320 doses da Pfizer, em 1/7/2021

342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7/2021

29ª remessa

271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7/2021

30ª remessa

379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7/2021

31ª remessa

171.400 doses da CoronaVac, em 19/7/2021

550.050 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer, em 20/7/2021

Total: 16.626.404 doses

Agência Minas