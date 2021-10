Nove exemplos inovadores da telessaúde em ação

Os médicos intervencionistas, que realizam procedimentos minimamente invasivos guiados por imagem, também começaram a explorar o uso de plataformas de colaboração virtual para continuar a transmitir informações entre eles – mesmo quando não podem estar na mesma sala por causa das restrições de viagens relacionadas à COVID-19.

O conhecimento profundo de procedimentos intervencionistas novos e altamente especializados pode ser limitado a um pequeno grupo de médicos. Normalmente, esses especialistas estariam fisicamente presentes em uma sala de intervenção para oferecer treinamento no trabalho a um usuário menos experiente. Por meio de recursos virtuais, eles podem monitorar seus colegas com webcams montadas no teto da sala de intervenção. Da mesma forma, especialistas técnicos – que conhecem todas as aplicabilidades do dispositivo de tratamento específico ou sistema intervencionista – podem ser chamados para prestar suporte remoto antes, durante e depois dos procedimentos.

Embora ainda seja cedo e mais testes ainda devam ser feitos, as primeiras experiências com este tipo de colaboração baseada em nuvem foram altamente encorajadoras. Por exemplo, um estudo mostrou como um médico especialista no Canadá supervisionou, com sucesso, o primeiro uso de um novo tipo de implante para tratar aneurismas cerebrais, nos EUA, por meio de streaming audiovisual bidirecional e com imagens sendo compartilhadas de forma desidentificada, compatível com HIPAA [3]. No futuro, pode-se imaginar o uso mais amplo de tais ferramentas para a rápida disseminação de conhecimento – com médicos intervencionistas especializados prescrevendo, comentando e compartilhando com segurança seus próprios vídeos educacionais.