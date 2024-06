O que acontece se ingerirmos células cancerígenas?

Andrew Lovell

Cancer Researcher em Arizona State University (2019–presente)

P. Se um humano comer um tumor cancerígeno (cozido ou cru), ele desenvolverá câncer?

Pergunta interessante! Vou assumir que o câncer é metastático para tornar a resposta um pouco mais interessante.

Seu estômago é um monstro. Tem um pH de 2, o que por si só praticamente quebra qualquer coisa. Para referência, seu sangue tem um pH de 7,4. Isso significa que seu estômago tem cerca de 10⁵ MAIS íons H+ do que nas células normais. Isso é insano! Isso destruiria completamente uma célula, pois elas precisam de um pH muito estável para viver. E nem estamos falando de pepsinogênio ou de outras enzimas projetadas especificamente para quebrar proteínas e outros componentes celulares.

Você sabia que as células do estômago, apesar da resistência, precisam se regenerar constantemente porque elas próprias não conseguem lidar com o meio em que vivem? Bem, boa sorte para qualquer câncer que tente passar por isso.

Agora, você pode estar pensando neste momento: “Então posso ficar tranquilo, certo?” Provavelmente, mas vamos especular um pouco mais.

Imagine que você tivesse algum tipo de ferida aberta ou afta na boca. Algumas células tumorais aparecem quando você está comendo o seu delicioso câncer. Eca. Como nosso tumor é metastático, algumas dessas células sabem como atravessar o sangue e estabelecer novos tumores! (observação: é obscenamente raro as células sobreviverem ao processo, neste momento estamos apenas nos divertindo com a ideia) Bem, agora você tem uma nova colônia de câncer estabelecida. Toda a esperança está perdida?

Bem, talvez não. De quem era o câncer? Veja bem, nosso sistema imunológico é extremamente bom em reconhecer qualquer corpo estranho. Se a célula não contiver os mesmos receptores de superfície, as chances são de que o sistema imunológico a consuma. Mas espere, uma parte do câncer também tem a capacidade de fugir do sistema imunológico. Afinal, a maioria das células cancerígenas é eliminada pelo sistema imunológico desde o início. As células que se transformam em tumores encontraram maneiras de contornar as defesas naturais do corpo. As células cancerígenas podem fazer isso expressando as proteínas de superfície corretamente, desativando as células imunológicas ou apenas se recusando a explodir quando o sistema imunológico manda. Dependendo de como o tumor escapa do sistema imunológico, ele pode ou não ser capaz de estabelecer um novo lar.

Em conclusão, o tumor definitivamente morreria no estômago. Se não fosse cozido, talvez pudesse entrar através de um corte na boca e se estabelecer no nosso corpo. Depois disso, teria que passar pelo sistema imunológico para viver feliz para sempre. Isso é absurdamente improvável, mas divertido de se considerar.

Espero que essa resposta tenha ensinado algo interessante sobre o câncer. Eu me diverti muito escrevendo: D