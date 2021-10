Para lembrar sobre a importância do Outubro Rosa, HCI realiza ação de autocuidado para suas colaboradoras

Até hoje, dia 27 de outubro, o Hospital de Clínicas do Ingá em parceria com a marca de maquiagem Mary kay oferece a suas colaboradas informações para os cuidados com a pele, saúde e dicas de maquiagem.

A ação faz parte do Outubro Rosa, mês de autocuidado com a saúde da mulher, alertando para os exames preventivos que detectam o câncer de mama e para a importância do autocuidado feminino.

As colaboradoras que participam também têm a oportunidade de assistir a um vídeo com o Dr. Genilson Carneiro, Ginecologista e Mastologista do Hospital, sobre a importância da consulta de rotina e do autocuidado para a prevenção do câncer de mama.

“Após assistirem ao vídeo, as colaboradoras ainda aprendem com as consultoras da Mary kay sobre a importância do cuidado da mulher com a pele, fornecendo explicações e orientações para limpeza, hidratação e maquiagem”, explica Andréa Abreu, responsável pelo setor de RH do HCI.

O evento faz parte do conjunto de ações do HCI baseadas em sua metodologia do protocolo Planetree do Albert Einstein- SP, que concede a certificação internacional de Hospital humanizado e com atendimento centrado no paciente.