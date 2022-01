Pedra Bonita-MG – “Prefeitura fornece água imprópria para o consumo da população”

A Reportagem do Jornal das Montanhas recebeu na manhã desta Segunda-Feira (10) a reclamação dos moradores da Zona Urbana do município de Pedra Bonita referente a situação em que a agua tem sido disponibilizada pela Prefeitura para o consumo da população. O reclamante cujas iniciais A.O.C alegou que a situação está cada vez mais crítica.

A situação é grave e não cabe justificativa, o que está em risco é a saúde da população, consumir água sem os devidos cuidados pode acarretar diversos danos à saúde do (a) consumidor (a), em contato com especialistas tivemos as seguintes informações.

– “Denominamos de água contaminada aquela que é capaz de colocar em risco a saúde da população graças à presença de agentes patogênicos, tais como bactérias e protozoários, e substâncias tóxicas, como metais pesados. Por mais que agua seja de origem mineral como é o caso de Pedra Bonita, durante o percurso até sua chegada a Estação de tratamento, ela pode absorver algumas infecções, onde entra a necessidade de seus devidos tratamentos para resguardar a população de possíveis danos à saúde, danos que podem ser irreversíveis. Mediante o exposto a situação em que a Prefeitura permite com que a agua seja entregue desta forma a população, cabe crime de improbidade como também crime contra a saúde pública conforme o art. 268 que trata da violação/descumprimento de medida sanitária preventiva. O núcleo desse crime é o desrespeito do Poder Público ou de outros, em impedir a introdução, ou a propagação de doença contagiosa.” Afirmou.

A irresponsabilidade do Prefeito não é infinita nesta situação”. Afirmou o especialista.

Populares nos enviaram imagens e nos informaram que já estão tomando as devidas providencias para que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados por este ocorrido. Que por vez não cabe justificativa por envolver diretamente a saúde pública e pode acarretar graves problemas a saúde. A Prefeitura recebe os impostos para prestar e executar ações para o devido tratamento, e mesmo que não exista condições na ocasião, a agua jamais deveria ser entregue a população desta forma pois coloca em risco a vida dos populares.