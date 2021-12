Porque Fernando Conrado não vacinaria seu filho contra Covid – _o risco é muito alto_ – Deputada federal Carla Zambelli

Fernando Conrado analisa dados do CDC dos Estados Unidos para responder se ele vacinaria seu filho contra Covid.

Fernando Conrado mostra ao vivo uma análise em três partes.

PRIMEIRA PARTE – DADOS DO CDS ESTADOS UNIDOS.

Ele inicia mostrando como se faz uma pesquisa no site do CDC, Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos mostrando dados sobre vacinas.

Ele mostra a dificuldade de se montar uma pesquisa no CDC e ele, como pesquisador experiente, vai explicando como se faz.

Ele entra em VACCINE ADVERSE EVENT REPORTING.

Em seguida, ele entra no sistema de relatos de eventos adverso – ABOUT THE VACCINE ADVERSE EVENT REPORTING SYSTEM (VAERS).

Clica em VAERS DATA SEARCH.

Concorda com os termos.

Entra no VAERS DATA SEARCH.

Daí ele mostra que existem infindáveis filtros para se montar a pesquisa e vai explicando uma forma simples de extrair dados que ele deseja.

Ele fala que vai fazer 2 cruzamentos de dados.

Ele clica em GROUP RESULTS BY e escolhe VACCINE TYPE e deixa o filtro para todos eventos, de todas as vacinas, de todos os tempos desde que começou a funcionar esses registros.

No filtro EVENT CATEGORY, ele escolhe DEATH (Morte)

No período de tempo, ele escolhe ALL DATES (Todas as datas que começa desde antes de 1900).

Clica em SEND e aguarda a extração dos dados.

Quando o sistema mostra os dados, Conrado explica que:

1) Os resultados apresentados conforme os filtros escolhidos mostram 14.317 mortes. Abaixo, uma tabelinha de qual vacina foi responsável pelo total de mortes sendo adenovirus 1, antrax 31, bacillus calmett-guerin 4, e por aí vai.

2) Conrado chama atenção para o número de mortes por vacinas de Covid-19 – 10.616 e fala que isso representa 74% de todas as mortes por vacinas e lembra que as vacinas já estão aí no mercado há mais de 200 anos e só a de Covid, foi responsável por 74% das mortes de todos os tempos incluindo sarampo, rubeola, cachumba etc.

Em seguida, Conrado pede para mostrar os dados em gráfico de pizza.

A seguir, Conrado muda a pesquisa para VACCINE ADVERSE EVENT REPORTING para mostrar os dados pela marca da vacina.

Faz o aceite dos termos e chega novamente em VAERS DATA SEARCH.

Em GROUP RESULTS BY, ele escolhe VACCINE para poder ver os resultados por fabricante das vacinas.

Seleciona DEATH como EVENT CATEGORY.

Em DATE REPORT COMPLETED ele deixa ALL DATES e manda processar.

Quando o sistema mostra os resultados, aparece novamente as 14.317 mortes sendo adenovirus 1, antrax 27, antrax 4 etc.

Conrado chama atenção para os números das vacinas para Covid.

Jansen – 193

Moderna – 1.065

Pfizer-biontech – 5.121 o que representa 35% de todas as mortes de todas as vacinas de todos os tempos.

SEGUNDA PARTE – DADOS DE DOENÇAS CARDÍACAS EM CRIANÇAS

Após essas consultas no site do CDC, Conrado pesquisa sobre ocorrências de periocardite e miocardites em crianças e adolescentes.

Ele entra no PubMed e abre o estudo – OCCURRENCE AND FEATURES OF CHILDHOOD MYOCARTITIS: A NATIONWIDE STUDY IN FINLAND de onde extrai os dados que os dados normais de miocardites em crianças é de 1,95 para 100.000 pessoas por ano.

Em outro estudo de Hong Kong, EPIDEMIOLOGY OF ACUTE MYOCARDITIS/PERICARDITIS IN HONG KONK ADOLESCENTES FOLLOWING COMIRNATY VACCINATION de 28 de novembro de 2021, ele mostra que o número de adolescentes que desenvolveu miocardites após tomar vacina para Covid é de 18,52 por 100.000 pessoas o que siginica 10x mais. A conclusão do estudo é que existe um aumento de risco significativo de desenvolver periocardite/miocardite após tomar vacina para Covid.

TERCEIRA PARTE – DADOS DE MORTES DE CRIANÇAS POR COVID NO RS = ZERO

Para finalizar, Conrado entra no painel de dados Covid de Rio Grande do Sul e mostra que até o momento ocorreram ZERO mortes de crianças de 5 a 9 anos nesse momento em que se registram mais de 1,5 milhões de infectados.

CONCLUSÃO

Conclui que o risco de tomar a vacina não compensa o risco de desenvolver uma doença do coração.

-“Se fosse meu filho, eu não daria a vacina” resume Fernando Conrado.

Link original – https://api-fernandoconrado.entregadigital.app.br/jsimgzno

