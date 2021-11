Prefeitura de Manhuaçu inicia hoje desafio de vacinar 5 mil pessoas em 10 dias

Repescagem de vacinação neste sábado (13) inicia Desafio Vacinal em Manhuaçu

Nesta quinta-feira (12) a Secretaria de Saúde de Manhuaçu lançou um “Desafio da Vacinação” para toda a população de Manhuaçu: vacinar 5 mil pessoas em menos de 10 dias. Iniciando o desafio, será realizado neste sábado (13) na sede da Prefeitura, no centro da cidade, uma repescagem de vacinação. Serão ofertadas vacinas para primeira, segunda e terceira dose, das 8 às 15 horas.

O desafio foi proposto devido ao quantitativo de 5 mil doses da vacina da Pfizer que o município recebeu esta semana. “Estamos com esse grande desafio, que é imunizar mais de 5 mil pessoas e assim acelerar o processo. Nós iremos fazer esta ação de repescagem para você que não teve tempo de ir até um posto de saúde durante a semana por conta do trabalho ou por algum outro motivo. A população está toda convocada para vencermos este desafio e quem sabe até o final do ano estaremos com mais de 80% da população imunizada e sem usar máscaras”, disse a Secretária de Saúde Ana Lígia de Assis Garcia.

O público alvo desta repescagem é para aqueles que tenham 12 anos ou mais e ainda não tomaram a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já a segunda dose é para aqueles que tomaram a primeira dose da Pfizer em setembro, para aqueles que tomaram a primeira da Astrazeneca em agosto e para quem tomou a primeira da Coronavac em outubro. Será ofertada também a terceira dose para profissionais de saúde e idosos que foram vacinados com a segunda dose em junho e imunossuprimidos vacinados até outubro.

Na semana

O “Desafio Vacinal” se estenderá ao longo da próxima semana, com o reforço das equipes de em três pontos de vacinação estratégicos, como nas Unidades de Saúde do bairro São Vicente e Ponte da Aldeia e também no Auditório do SUS, com vacinação ocorrendo sempre das 8 às 13 horas. A população de outros bairros poderão ir a qualquer um destes pontos para vacinar.

O prazo final deste desafio é o dia 21 de novembro, então confere o seu cartão de vacina e venha até a Prefeitura neste sábado ou nos postos de saúde durante a semana. Fique atento às nossas redes sociais no Facebook e Instagram (@prefmanhuacu) e no nosso site (manhuacu.mg.gov.br) para saber tudo sobre a vacinação contra a Covid-19.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu