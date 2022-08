Publicado decreto que torna o uso facultativo de máscara em locais fechados

Foi publicado nesta quinta-feira (04/08) o Decreto nº 87 que torna facultativo o uso de máscara em locais fechados em Manhuaçu. A decisão se deve a queda do número de notificações de casos da Covid-19, após o município apresentar uma taxa de positividade de 10,6% na semana passada.

Ainda é obrigatório o uso da máscara em estabelecimentos de saúde pública como a UAI, a UAR, Postinhos de Saúde e demais estabelecimentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Instrução Normativa nº 04 da SMSM de 04 de agosto de 2022.

Também é recomendado o uso dos meios de proteção e higienização individual, tais como, higienizar frequentemente as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento social, garantir ambientes com boa ventilação e manter o cartão de vacinação contra Covid-19 atualizado, de acordo com o calendário vacinal.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu