Encontrar dificuldades para dormir e ter uma boa noite de sono é um desafio enfrentado por milhões de brasileiros. Com rotinas cada vez mais exaustivas, cobranças, preocupações e tantos outros fatores, poder dormir com a mente tranquila nem sempre é tão simples. E para se livrar da insônia vale tudo: simpatias, leitura, meditação e até o preparo de alguns chás. Neste artigo, ensinaremos a você quais são os chás mais indicados para amenizar a insônia que podem te ajudar a, finalmente, dormir bem e acordar totalmente pronto para o dia que virá.

Principais causas da insônia

A insônia é uma doença que vem acometendo cada vez mais pessoas de todas as idades. Essa dificuldade para dormir ou o sono que é facilmente interrompido pela inquietude vem causando problemas sérios e aparentemente sem solução para muitos.

Existem algumas causas principais que podem ser usadas como explicação para a insônia, como hábitos inadequados, estresse, irregularidades hormonais, transtornos neurológicos, dores crônicas, preocupações, uso o u abuso de substâncias químicas, entre outros. Mas grande parte dos casos ocorrem por fatores psicofisiológicos, ou seja, estão relacionados à questões psicológicas e físicas, como a perda de alguém querido, mudança na rotina e horário de trabalho, situações conflitantes na família, entre outras questões que trazem preocupações extremas que podem atrapalhar na qualidade do sono.

A insônia pode gerar um grande desconforto na hora de dormir e até levar a ter pesadelos durante os curtos períodos em que se atinge o sono profundo. Nestes pesadelos podem aparecer figuras inanimadas, ou elementos conhecidos que trazem dúvida a respeito de seu significado. Se você é daqueles que ama entender e buscar sentido no que vê em seus sonhos, a Lapsiche pode ser sua grande aliada nessa missão.

Seja qual for a causa, a insônia deve ser tratada e acompanhada por um médico especialista, que irá indicar o melhor tratamento para o seu caso em especial.

Qual a importância de uma boa noite de sono?

Não se pode negar o quanto uma boa noite de sono pode ser regeneradora, não é? Os benefícios de dormir bem ultrapassam os limites do bem estar e se estendem à nossa saúde física e mental. Enquanto dormimos, nosso corpo se renova, isso porque nossas células realizam a tarefa de se regenerar e se reorganizar em nosso organismo. É enquanto dormimos, também, que o nosso corpo produz o hormônio do crescimento, responsável por auxiliar no ganho de massa muscular. Enquanto dormimos nosso cérebro elimina memórias desnecessárias e fixa informações importantes para o nosso cotidiano, além de haver regulação na temperatura corporal e no ritmo respiratório e cardíaco. E o mais importante: acordamos completamente dispostos e descansados, prontos para exercer nossas atividades do dia com empenho e atenção.

Para quem sofre de insônia, esses benefícios podem fazer muita falta e desencadear consequências não muito agradáveis. É por isso que selecionamos uma lista de quais são os chás mais indicados para amenizar a insônia, pensando numa forma de auxiliar você a se livrar dessa doença tão indesejada.

Quais são os chás mais indicados para amenizar a insônia? Confira

Se você é daquelas pessoas que buscam todas as alternativas naturais possíveis antes de recorrer aos medicamentos, ou usa os métodos homeopáticos como auxiliares no tratamento, esta lista de quais são os chás mais indicados para amenizar a insônia é para você. Confira agora.

Chá de camomila

O chá de camomila certamente não poderia ficar de fora das indicações de quais são os chás mais indicados para amenizar a insônia, pois a camomila possui propriedades calmantes, que auxiliam no combate à ansiedade e ao estresse, proporcionando maior tranquilidade e qualidade na hora de dormir. Prepare um chá de camomila quente cerca de trinta minutos antes de ir para a cama e sinta os benefícios deste chá que é um dos melhores no tratamento da insônia.

Chá de lavanda

Quem nunca se acalmou ao poder sentir o cheiro suave das lavandas? A lavanda possui inúmeros benefícios para a saúde e não poderia faltar na lista de quais são os chás mais indicados para amenizar a insônia. Esta planta tão cheirosa e charmosa possui propriedades que têm o poder de acalmar, relaxar e combater o estresse e a insônia. Você pode encontrá-la disponível em casas de produtos naturais e preparar um belo chá poucos minutos antes de dormir, e até tomar algumas doses extras ao longo do dia.

Chá de erva cidreira

O chá de erva cidreira se assemelha muito ao chá de camomila, pois também possui propriedades poderosas no combate ao estresse e à insônia. Alguns especialistas dizem que a planta evita a degradação do ácido gama-aminobutírico (GABA), o principal neurotransmissor responsável por relaxar e inibir o sistema nervoso, além de ser facilmente encontrada para o preparo.

Estas são algumas dicas de quais são os chás mais indicados para amenizar a insônia que preparamos para você. Se há tempos você não tem uma noite de sono tranquila, recomendamos que prepare hoje mesmo um dos chás indicados para usufruir de todos os seus benefícios. Durma bem e bons sonhos.