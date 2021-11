O novo coronavírus realmente mexeu com os planos e com a vida de todas as pessoas ao redor do mundo. E agora que tudo está começando a voltar ao normal, uma dúvida comum entre aqueles que gostam de viajar é sobre qual é o melhor exame de Covid para fazer antes de uma viagem internacional.

E se você é um viajante assíduo e que pretende retomar suas viagens, sejam elas turísticas ou a trabalho, saiba que o principal teste exigido por alguns países é o teste RT-PCR.

Mas porque somente alguns países exigem este teste? Na verdade, todos os países que permitem turistas brasileiros exigem o PCR, mas outros ainda não estão permitindo a entrada de nenhum turista, tanto do Brasil quanto de algumas outras nações do mundo.

Mas não somente países do exterior exigem o teste PCR, o Brasil também exige que turistas internacionais façam o teste antes de entrar no país, assim como o governo de Fernando de Noronha e Caldas Novas exigem que os próprios brasileiros apresentem testes RT-PCR antes da entrada na cidade.

E se você deseja saber mais sobre o PCR, o qual é o melhor exame de Covid para fazer antes de uma viagem internacional, veja neste artigo todas as informações necessárias sobre ele para que você possa realizá-lo de forma correta.

Qual é o melhor exame de Covid para fazer antes de uma viagem internacional: conheça o RT-PCR

O teste de Covid RT-PCR é o principal e mais certeiro exame que tem o poder de detectar o novo coronavírus. Este teste faz a identificação do ácido ribonucléico viral, ou seja, ele identifica o material genético do vírus que causa o Covid-19.

O RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) é um tipo de exame laboratorial utilizado desde 1983 que ajuda a diagnosticar vários tipos diferentes de doenças. Logo, o novo RT-PCR tem o poder de detectar com precisão a presença do coronavírus no organismo humano.

Como o teste RT-PCR é realizado?

Agora que você já tem conhecimento sobre qual é o melhor exame de Covid para fazer antes de uma viagem internacional, está na hora de saber como o RT-PCR é realizado para a detecção do novo coronavírus.

Um enfermeiro insere um longo cotonete no nariz e na garganta do paciente para retirar uma amostra de material, e apesar de ser um pouco incômodo, o exame é bem rápido.

O resultado é rápido e sai entre 24 horas e 72 horas após o exame ter sido realizado, tudo depende do laboratório onde o teste foi realizado.

Onde fazer o teste PCR e qual é o valor?

Este teste pode ser realizado nos principais laboratórios do país, visto que você pode escolher o laboratório que desejar, podendo levar em consideração aquele que está mais próximo de você.

Ainda assim, é recomendado que você escolha um laboratório que seja realmente renomado, como um que tenha um software para laboratório de análises clínicas. Pois isso demonstra que o laboratório realmente se preocupa em oferecer somente os melhores serviços para seus pacientes.

O valor do teste RT-PCR varia de R$270,00 a R$450,00 reais, o valor depende do laboratório e da cidade que foram escolhidos para a realização do teste.

Quem precisa realizar o teste PCR?

Todas as pessoas que apresentam sintomas de Covid-19 precisam realizar o teste PCR assim que os primeiros sintomas aparecem. E todas as pessoas que irão fazer algum tipo de viagem internacional, mesmo que não tenha nenhum sintoma, precisa realizar o teste PCR para apresentar ao país de destino o resultado negativo.

Quais são os países que exigem o teste PCR?

Muitos países exigem a apresentação do teste PCR negativo, mas alguns deles são: África do Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Egito, Emirados Árabes, Estados Unidos, Irlanda, Maldivas, Paraguai e Tailândia.

Mas somente o teste PCR não é o suficiente, é preciso apresentar o comprovante de vacinação (de todas as doses) e verificar quais são todos os pré requisitos exigidos por cada país. Além disso, é importante ressaltar que é necessário apresentar o resultado do exame em inglês para que ele valha.

A saúde em primeiro lugar

Agora que você já sabe qual é o melhor exame de Covid para fazer antes de uma viagem internacional e onde realizar este exame, é importante estar por dentro e pesquisar bastante sobre o que mais os países exigem que os turistas brasileiros apresentem para poder entrar em seus territórios.

Além disso, saber qual é o melhor exame de Covid para fazer antes de uma viagem internacional não é algo de interesse apenas para aquelas pessoas que estão acostumadas a viajar. Mas também é essencial que todas aquelas que estejam planejando alguma viagem, saibam desde já como devem proceder.