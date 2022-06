Quando Manhuaçu tiver um outro hospital, o problema de vaga estará resolvido

A concorrência aperfeiçoa e derruba os preços dos serviços

Por Devair G. Oliveira

Nos últimos tempos o que mais o povo ouviu é que o Hospital César Leite está sem vagas para internação. Acredito que nenhuma cidade do porte de Manhuaçu tem apenas um hospital, o monopólio seja ele do que for sempre será prejuízo para a população, está na hora de um candidato a deputado estadual e federal assumir esta responsabilidade com o povo de Manhuaçu e região.

Não adianta ampliar o hospital Cesar Leite, o bom serviço é aquele que há competição, com a falta de um hospital público em Manhuaçu, e um outro particular sempre vamos ter problemas no atendimento e serviço muito caro.

Manhuaçu é uma das cidades do Brasil em que os serviços de saúde são muito caro, na grande BH, na região metropolitana de Vitória ES, em Ipatinga e muitas outras o serviço de saúde é bem distribuído e com preços bem menores que Manhuaçu.

Tem um grupo de saúde que deseja abrir um serviço de atendimento aqui em Manhuaçu e tem encontrado dificuldade, até quando vamos viver com este dilema, de o Hospital Cesar Leite poder escolher seus pacientes.

O diretor técnico do Hospital César Leite, Dr. Gláucio Quarto Martins, falou nesta quarta-feira, 01/06, sobre a falta de vagas e a sobrecarga de atendimentos na unidade hospitalar, ele diz o que causou essa situação de colapso por conta da superlotação e a falta de vagas para internações.