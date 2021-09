Realizada ação educativa em Sacramento sobre Leishmaniose

O número de casos de Leishmaniose tem preocupado moradores do distrito de São Sebastião do Sacramento. Por isso, a Coordenadora da Vigilância Ambiental Emilce Estanislau e o veterinário da Clínica de Bem Estar Animal de Manhuaçu Rafael Rolim estiveram no distrito na noite desta quarta-feira (15) para tranquilizar os moradores e esclarecer sobre a situação da doença no distrito e explicar como prevenir a propagação da doença.

Segundo a Coordenadora, Manhuaçu e região são áreas endêmicas da doença. Isso significa que todos os anos, um número constante de casos são registrados. “O que ocorre é que a cada ano, o número de casos aumenta em lugares diferentes, e esse ano o número esteve um pouco maior aqui no distrito de Sacramento”, explica.

Desde janeiro deste ano, foram 16 casos notificados da doença em Sacramento. Destes, são 8 casos em fase final de tratamento e apenas 1 novo caso aguardando para iniciar o tratamento. A coordenadora reforça que todos os pacientes diagnosticados recebem o tratamento adequado, em trabalho em conjunto com a unidade de saúde básica: “O paciente suspeito passa por exames para diagnosticar a doença, todos os casos positivos já são solicitados a medicação para o paciente que é acompanhado durante o tratamento até que ele esteja saudável”.

Além do tratamento, medidas de prevenção também vem sendo realizadas desde antes do aparecimento de casos: “Nós tivemos capacitação dos agentes comunitários de todo o município, preparando-os, para identificar os casos suspeitos, tanto no ser humano quanto animais, e encaminhar para os setores responsáveis. Em agosto estivemos aqui com a equipe da Clínica Veterinária Municipal examinando cães suspeitos e na oportunidade foram encontrados apenas 2 animais que estavam positivos”. Nos próximos dias a equipe voltará a realizar testes nos animais suspeitos do distrito.

Cães não são vilões

A preocupação dos moradores também é com os cães em situação de rua. Nesse sentido, o Veterinário Rafael Rolim explica que os cães também são vítimas: “Os animais são tão vítimas como o ser humano, apenas um reservatório acidental da doença, por isso é importante o controle populacional da doença”.

A Prefeitura de Manhuaçu já planeja e realiza ações voltadas para o controle populacional dos animais. Segundo o veterinário, desde o ano passado foram realizadas mais de 1000 castrações de animais de rua e a clínica veterinária também vem ampliando seus atendimentos voltados para o diagnóstico de doenças. “No controle dessas doenças, para que as ações sejam efetivas, cada cidadão também tem o papel fundamental para garantir o bem estar social”, finaliza o veterinário.