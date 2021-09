Regional de Manhuaçu acompanha visita técnica do CISDESTE para conhecer locais de base para o SAMU

Durante a visita, Juliano explicou que o SAMU compõe uma rede mais ampla de atendimento à saúde. “Estamos trabalhando todo o desenho da Rede de Urgência e Emergência contemplando, além do SAMU, os demais componentes (Hospitalar, Atenção Primária, Vigilâncias e demais), para melhorar a assistência no território. Esse trabalho de implantação do SAMU já está em curso há mais tempo. Recentemente houve o lançamento oficial em Viçosa e logo em seguida os prefeitos e gestores tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura do CISDESTE em Juiz de Fora, bem como todos os trâmites legais para adesão ao consórcio ”, explicou o superintendente.

Avanço na saúde

O processo de ampliação do SAMU envolve a incorporação de 53 municípios da Leste do Sul em uma Central de Regulação de Urgência Única, somada à aquisição de 23 ambulâncias . O incremento estadual será de R$ 1.757.153,30/mês ao contrato de custeio do SAMU Sudeste (atualmente de R$ 2.566.945,22/mês).

A macrorregião Leste do Sul contará com quatro Unidades de Suporte Avançado (USA’s), distribuídas nos polos das microrregiões, sendo duas em Manhuaçu, uma em Ponte Nova e uma em Viçosa, além de 19 Unidades de Suporte Básico (USB’s) nos seguintes municípios: Abre Campo, Ipanema, Lajinha, Manhuaçu (2), Manhumirim, Matipó, Mutum, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Alvinópolis, Jequeri, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, São José do Goiabal, Araponga, Teixeiras e Viçosa.

Processo Seletivo

O CISDESTE estendeu até o dia 25/09 o prazo para os interessados a se inscrever no Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais na macrorregião Leste do Sul. As oportunidades são para Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Condutor Socorrista. Para mais informações sobre as cidades onde há vagas e para inscrições, basta acessar o site www.cisdeste.com.br, no campo “Processo Seletivo” – “Edital – 058”.

TEXTO E FOTOS: Antonio Rodrigues / ASCOM SRS Manhuaçu