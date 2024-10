Sabia que o azeite de Olívia faz bem para o coração?

O azeite de oliva é uma gordura vegetal natural que pode trazer vários benefícios à saúde.

O consumo diário de azeite de oliva pode trazer inúmeros benefícios à saúde graças a sua composição. Exemplo disso é a presença de polifenóis, propriedades anti-inflamatória e antioxidante capazes de combater radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento das células, o que auxilia na prevenção de doenças.

O produto é natural e passa por um processo produtivo que não altera as suas propriedades benéficas. O resultado é um item mais saudável para as suas refeições.

Contudo, apesar de suas vantagens, os brasileiros ainda estão muito atrás dos países líderes de consumo desse produto, de acordo com o Conselho Oleícola Internacional

Consumir o azeite de oliva contribui para a saúde de seu coração, prevenindo doenças. O produto é rico em gorduras boas e pode ser um ótimo substituto para itens que contém grande quantidade de gorduras saturadas, como a manteiga e margarina.

Os ácidos graxos presentes em sua composição têm ação antioxidante, que ajuda o sistema circulatório, aumenta os níveis do colesterol bom e reduz os níveis do colesterol ruim.

Essas propriedades, na prática, prevenindo formação de placas de gordura, que são as responsáveis por doenças cardíacas.

Os benefícios do azeite de oliva também ajudam a reduzir inflamações que causam dores no corpo, incluindo as articulações.

O consumo do produto combate as toxinas no organismo que são prejudiciais à saúde e proporcionam efeito analgésico ao corpo, além de fortalecer o efeito de medicamentos.

O azeite contribui com bons níveis de colesterol.

Devido a sua ação antioxidante, o azeite é capaz de proteger a saúde do cérebro.

