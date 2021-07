Secretaria de Saúde de Manhuaçu aplica testes rápidos de Covid-19 na rua

Desde quarta-feira (21/07) a Secretaria de Saúde de Manhuaçu, por meio da Atenção Primária a Saúde está fazendo testagem na população que transita no centro de Manhuaçu. A ação faz da campanha “Manhuaçu Covid Zero” e conta com o apoio da Aciam.

O resultado do teste rápido sai em 15 minutos e utiliza apenas uma gota de sangue da pessoa e não pode ser realizado em quem já recebeu a dose da vacina contra a Covid-19. “Não estamos divulgando com antecedência sobre a ação, para podermos captar a pessoa as pessoas que estão circulando no centro da cidade. O nosso intuito nesse momento é monitorar e avaliar a questão se há muitas pessoas positivas ou não circulando na cidade”, explica Lucas Dornelas, Coordenador da Saúde Bucal, que está auxiliando no processo.

A Coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Sandra Barbosa, fala da importância desta ação. “Desde quarta-feira estamos fazendo esta ação no centro da cidade e estaremos em outros momentos fazendo estes testes no centro da cidade. Essa ação serve para termo uma noção da circulação do vírus e também para alertar a população que o vírus está em todo lugar. Aqui pegamos várias pessoas de várias partes da cidade e com isso conseguimos traçar estratégias de contenção e prevenção nas unidades”.

É importante lembrar que se você está com algum sintoma, como dor de garganta, dor de cabeça, nariz escorrendo, tosse ou dor no corpo, procure um Posto de Saúde ou UAR. O atendimento precoce evita em mais da metade os casos de agravamento da doença e internação.