Secretaria de Saúde de Manhuaçu capacita profissionais sobre vacinas

A capacitação foi uma parceria entre a Secretaria e a Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu e ocorreu no laboratório de informática da Unifacig

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, ofertou na tarde da última terça-feira (29) uma capacitação sobre movimentação de imunobiológicos para profissionais de saúde. A capacitação foi uma parceria entre a Secretaria e a Superintendência Regional de Saúde de Manhuaçu e ocorreu no laboratório de informática da Unifacig.

Segundo a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Luane Mota de Sales, a capacitação foi destinada a vários setores da saúde em Manhuaçu que lidam com vacinas. “Participaram da capacitação os profissionais da atenção básica, do Hospital César Leite, a equipe técnica da Vigilância Epidemiológica e o responsável pelo CTA da Policlínica Municipal. Quem deu essa capacitação foi a Flávia da Superintendência Regional de Saúde e ela falou para nós, sobre a movimentação de vacinas, o SI-PNI novo, digitação de vacinação de Covid-19 e Influenza, erros de imunização, o Crie que é sobre os imunos especiais, além de reforçar que não se deve fazer teste de anticorpos em pessoas vacinadas contra a Covid-19. Além disso, o momento foi importante para alinhar e reforçar o trabalho da Vigilância Epidemiológica com os profissionais”.

A Coordenadora agradeceu aos parceiros que possibilitaram a realização desta capacitação. “Agradecemos a Secretária de Saúde, Ana Lígia, por ter conseguido o apoio e o suporte da Unifacig. Agradecemos a Unifacig, pelo local e por ter disponibilizado o suporte de pessoal para nos dar assistência. A Superintendência Regional de Saúde, na pessoa do Juliano, do Ernesto, que nos cedeu a profissional Flávia para dar esta capacitação. Agradecemos também a equipe do Almoxarifado e do Caps AD que nos cederam brindes para dar aos profissionais participantes e a palestrante”, finaliza Luane.

Secretaria de Comunicação de Manhuaçu