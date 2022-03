Secretaria de Saúde divulga taxa de positividade de casos da Covid-19

Com o objetivo de trazer mais clareza para a população sobre os dados referente aos casos positivos da Covid-19, hoje (29/03) apresentamos mais uma vez para vocês a chamada taxa de positividade.

A taxa de positividade se refere a porcentagem de casos positivos da Covid-19, dentro das notificações que a Secretaria Municipal de Saúde recebe de todo o sistema de saúde do município. O ideal é que essa taxa esteja sempre abaixo de 20%, para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado, podendo assim fazer um atendimento eficaz e pleno para todos.

Em 16 de fevereiro apresentamos os dados referentes as semanas epidemiológicas de 01 a 06 (02/01 a 12/02) e agora os dados são referentes as semanas de 07 a 12 (13/02 a 26/03).

Após uma súbita alta no final do mês de janeiro e início de fevereiro, evidenciando o pico da doença anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, retornamos a uma taxa de positividade menor do que 20%, mas não quer dizer que devemos relaxar com os cuidados. Continue usando máscara, mantenha o distanciamento social e higienize sempre as mãos, além é claro de não deixar de se vacinar, principalmente com a dose de reforço.

Perfil dos óbitos

Desde a última publicação de taxas de positividade (16/02), foram registrados mais 06 óbitos, totalizando 233 óbitos desde o início da pandemia.

– 89 anos – realizado apenas 02 doses da vacina e apresentava doença de Alzheimer

– 93 anos – não vacinado, sem comorbidades

– 81 anos – realizado apenas 02 doses da vacina e apresentava a comorbidade de hipertensão arterial e hipotireoidismo

– 62 anos – realizado apenas duas doses da vacina e apresentava a comorbidade de fibromialgia e era fumante

– 75 anos – realizado apenas duas doses da vacina e apresentava a comorbidade Acidente Vascular Encefálico e obstrução intestinal

– 86 anos – realizado apenas duas doses da vacina e apresentava a comorbidade hipertensão arterial, hipotireoidismo, dislipidemia e AVC com sequelas

SECOM Prefeitura de Manhuaçu