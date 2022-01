Secretaria de Saúde passa a divulgar calendário de vacinação da Covid-19 semanal

A partir desta segunda-feira (03/01) a Secretaria de Saúde de Manhuaçu irá divulgar as chamadas para a vacinação contra a Covid-19 semanalmente. O calendário para a semana será divulgado sempre às segundas-feiras. Confira agora o desta semana (03 a 07/01).

Para quem tem 12 anos ou mais e ainda não tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, basta ir até o Posto de Saúde mais próximo da sua casa ou no Auditório do SUS. A segunda dose da Pfizer está disponível para as pessoas com 12 anos ou mais, vacinadas com a primeira dose até 18 de dezembro e da Astrazeneca está disponível para a população com 18 anos ou mais que tomou a primeira dose até 08 de outubro. Também está sendo administrada a segunda dose para aqueles que foram vacinados com a Coronavac até 30 de novembro.

A terceira dose é para os maiores de 18 anos, que tomaram a segunda dose das vacinas Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac até 08 de setembro e os imunossuprimidos vacinados com a segunda dose até 07 de dezembro.

Também está sendo aplicada a dose de reforço para quem tomou a vacina da Janssen até o dia 08 de novembro. Neste caso, as mulheres que antes tomaram a Janssen e que neste momento estão grávidas ou amamentando, receberão o reforço com a vacina da Pfizer. Pessoas que tenham tomado a Janssen e depois tomado a Pfizer como reforço, já estão com o esquema vacinal completo.

Aonde ir

Para receber a primeira, segunda ou terceira dose, o público deve ir até um posto de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, levando cartão de vacina e um documento com foto e CPF.

A segunda dose da Coronavac está sendo no Auditório do SUS, assim como a aplicação da segunda dose da Janssen e terceira dose para os profissionais de saúde. Ambos os públicos podem ir até o local de segunda a sexta-feira, de 8 às 13 horas, levando o cartão de vacina e um documento com foto e CPF.

