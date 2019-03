SINTOMAS QUE PODEM INDICAR DOENÇA DOS RINS

Estima-se que exista 850 milhões de pessoas no mundo tenham doenças renais de várias causas, segundo a World Kidney Day.

A doença renal pode acometer qualquer pessoa, de qualquer idade ou sexo e entre as doenças mais comuns estão: cálculos renais (pedra nos rins); infecção renal ou pielonefrite; cistos renais; tumores ou câncer de rim e, em casos mais avançados e graves, a insuficiência renal.

Por isso, identificar um possível problema neste órgão é fundamental para o diagnóstico e tratamento adequado.

O médico nefrologista e presidente da Fundação Pró-Rim, Dr. Marcos Alexandre Vieira, alerta que, na maioria dos casos, as doenças renais não apresentam muitos sintomas em suas fases iniciais e muitas vezes quando se descobre, o problema está em uma fase mais avançada.

Porém, é preciso falar de alguns sinais que o organismo possa dar. Como:

Pressão Alta e diabetes; Inchaço ao redor dos olhos e nas pernas; Fraqueza constante; Náuseas e vômitos frequentes; Dificuldade de urinar; Queimação ou dor quando urina; Urinar muitas vezes, principalmente à noite; Alteração na urina: urina com sangue, urina com muita espuma, dificuldade de urinar; Dor lombar; História de pedras nos rins.

“Se reconhecer qualquer um desses sintomas, é essencial que a pessoa procure um médico para fazer uma avaliação criteriosa. Exames de sangue que medem a dosagem de creatinina, permite calcular a taxa de filtração do sangue nos rins. Já o exame de urina pode identificar a presença de sangue, proteínas, glicose ou outras substâncias que apontam para uma possível doença renal “, indica Dr. Marcos.

Já a insuficiência renal, que pode ser aguda ou crônica, é considerada o estágio em que os rins perdem subitamente a capacidade de filtrar resíduos, sais e líquidos do sangue. Ela apresenta outros sinais que devem ser levados em conta:

Diminuição da produção de urina, embora, ocasionalmente, a urina permaneça normal; Retenção de líquidos, causando inchaço nas pernas, tornozelos ou pés; Sonolência; Falta de fome; Falta de ar; Fadiga; Confusão; Náusea e vômitos; Convulsões ou coma, em casos graves; Dor ou pressão no peito.

O médico alerta que “as pessoas que possuem maiores chances de desenvolver insuficiência renal são aquelas que são diabéticas ou hipertensas. Além disso, antecedentes familiares ou pessoas com mais de 60 anos de idade também têm mais chance de desenvolver esta doença”.

O melhor conselho, segundo o nefrologista, é a prevenção. Veja:

Ingerir bastante líquidos;

Urinar em intervalos de 2 a 3 horas;

Mantenha o peso saudável;

Controle o diabetes;

Acompanhe a pressão arterial;

Evite o excesso de sal na alimentação;

Tenha uma alimentação equilibrada;

Pratique regularmente exercícios físicos;

Não use medicamentos sem orientação médica;

Não fume;

Faça exames preventivos: urina e creatinina;

Consultar seu médico regularmente.

Para saber mais sobre a saúde dos rins e do Dia Mundial do Rim, acesse: http://diamundialdorim.com.br/

Sobre a Pró-Rim – A Fundação Pró-Rim foi fundada em 1987, em Joinville (SC), pelos médicos nefrologistas Dr. José Aluísio Vieira e Dr. Hercilio Alexandre da Luz Filho com o propósito de oferecer um tratamento mais digno e diferenciado aos pacientes renais. É reconhecida como referência nacional na área de nefrologia. É pioneira em transplantes renais no Estado e sua equipe está entre as que mais realizam transplante no país. Já ultrapassou a marca de 1600 transplantes renais, é a primeira instituição de nefrologia do mundo a receber a certificação internacional Qmentum. Possui unidades de hemodiálise em Santa Catarina e Tocantins e atende pacientes renais crônicos de todo o Brasil (www.prorim.org.br)