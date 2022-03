SRS Manhuaçu articula ações para vocacionar Centro de Referência em Saúde do Trabalhador regional

Na pauta foi discutido o fortalecimento das ações conjuntas relacionadas à saúde dos trabalhadores e a proposta de vocacionar o Cerest para atuação especial junto ao setor agropecuário, agindo na prevenção de doenças, acidentes de trabalho e recuperação das vítimas.

“A produção de café é uma das principais atividades econômicas não só de Manhumirim, mas de vários municípios do território. Devido à topografia da região, o tipo de produção predominante é manual e esse fator favorece acidentes de trabalho, tanto no período da colheita, quanto na manutenção das lavouras e é com foco nesse público que estamos propondo um olhar especial para o agro”, explicou a referência técnica de Saúde do Trabalhador da SRS Manhuaçu, Andressa Aguiar.

O superintendente regional de Saúde de Manhuaçu, Juliano Estanislau, explicou que o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador promove ações que buscam melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da prevenção, promoção e vigilância de acidentes de trabalho. “As atividades desenvolvidas pelo Cerest são abrangentes na proteção ao trabalhador. A equipe da SRS Manhuaçu tem buscado dar suporte permanente às ações educativas, palestras e educação em Saúde”, disse o superintendente.

Cerest em Manhumirim

Fruto de alinhamento entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Ministério da Saúde (MS) e prefeitura de Manhumirim, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) regional Manhumirim visa o provimento de retaguarda técnica para o Sistema Único de Saúde (SUS) nas ações de prevenção, promoção e vigilância em saúde dos trabalhadores. A unidade foi inaugurada em dezembro de 2021 e fica localizada à Av. Lauro Célio Silva, nº 500, Centro.

Texto e Foto: Antonio Rodrigues / ASCOM – SRS MANHUAÇU