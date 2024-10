Título: Você sabe por que a nata do leite é formada?

Quando o leite não-pasteurizado é colocado em repouso por algum tempo, os glóbulos de gordura se deslocam para a superfície do leite, resultando na nata. Portanto, podemos concluir que a nata é basicamente formada por gordura, por esse motivo ela é necessária na produção da manteiga, por exemplo.

“O leite pasteurizado passa pelo processo da homogeneização, o qual consiste na passagem do leite sob pressão por pequenos orifícios, ocasionando a redução do tamanho dos glóbulos de gordura. Por esse motivo, a nata não se forma no leite pasteurizado.”

Conscientemente usando o produto com moderação para evitar todas as calorias que ele traz consigo mesmo, você pode até pensar que o produto lácteo não contém nenhum nutriente, exceto as gorduras. No entanto, você está enganado. O produto lácteo contém nutrientes que são benéficos para o corpo humano.

Nata possui uma variedade interessante de vitaminas e minerais do leite, nomeadamente, vitamina A, riboflavina, vitamina B12, cálcio e fósforo.

Se você der uma olhada no teor de gordura deste produto, ele é muito alto. Gorduras, até uma determinada quantidade, são exigidas pelo corpo para criar energia. As calorias nele são de 68kcal em cada 15g (1 1/2 colher de sopa) e, portanto, podem ajudá-lo a repor sua energia perdida.

No entanto, se você está sofrendo de um problema de peso, é melhor ficar longe da Nata, considerando toda a quantidade de calorias e gordura. Mas, se você está enfrentando uma perda de energia, você pode, rapidamente, preparar um pouco de creme e adicioná-lo ao seu sabor favorito de suco de fruta para recuperar sua energia perdida.

A nata é uma camada rica em gordura, que se forma na superfície do leite devido à separação macroscópica dos lipídios presentes no leite. Para entendermos o porquê dessa separação macroscópica, é necessário entender o que é o leite em escala microscópica.