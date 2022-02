Unidade de Atendimento Intermediário (UAI) inicia atendimentos nesta segunda-feira (21/02)

Como parte da nova configuração da rede de assistência em saúde de Manhuaçu, começou a funcionar nesta segunda-feira (21/02) a Unidade de Apoio Intermediário (UAI) de Manhuaçu, na antiga sede da Secretaria de Saúde (Rua Melin Abi-Ackel, nº 600, Todos os Santos). A UAI é uma unidade ambulatorial 24 horas, exclusiva para pacientes residentes de Manhuaçu.

A criação dessa nova unidade de saúde, surgiu da necessidade de dar apoio aos atendimentos da unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e também pelo fato do Hospital César Leite a partir de hoje (21/02) estar responsável pelo atendimento de urgências e emergências do município e da região, como explica a Secretária de Saúde, Ana Lígia de Assis Garcia. “O serviço da Unidade de Atendimento Intermediário, a Uai, é para todos os moradores de Manhuaçu. Se você tem uma dor de cabeça, uma diarreia, vômito, hipertensão ou diabetes descompensada, é aqui que você deve vir. Agora nós contamos com o Hospital César Leite, como porta de entrada da urgência e emergência. Isso é um projeto do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que é a montagem da rede de urgência e emergência. Tem vários componentes e um deles é essa ideia do hospital ser porta de entrada para aquilo que ele é vocacionado. O Hospital César Leite já têm habilitações como o centro de trauma, está pleiteando o centro de AVC, já é para rede materno-infantil, então todos os casos que são de maior complexidade deverão ser atendidos pelo Hospital César Leite.”

Essa nova configuração é mais um passo na melhoria da saúde do município, que será melhor atendida, segundo a Prefeita Imaculada. “Hoje a emergência vai ficar com o Hospital César Leite, que é aonde tem que ficar, nunca deveria ter saído. A melhor coisa que está acontecendo para o município é essa mudança, porque a emergência fica com o Hospital César Leite e nós vamos fazer o intermediário, que é aquilo que não é grave, dar um suporte a nossa atenção primária, as nossas UBS. Neste primeiro momento é complicado, é difícil até as pessoas entenderem, mas nós estamos percebendo que valeu a pena e a população de Manhuaçu vai ficar muito bem assistida”.

Um dos primeiros atendidos na nova unidade, o senhor Eduardo Carlazan, que acompanhava a sua sobrinha, diz que a UAI vem para agregar na saúde de Manhuaçu. “Fomos muito bem recebidos, mesmo que ainda estejam acabando de organizar, fomos bem atendidos. Espero que seja um ponto positivo para a população. Andei pouco por aqui, mas achei as instalações bem melhores que as do Hospital Municipal”.

Reformas

Neste primeiro momento o local foi adaptado para receber a UAI, mas ainda passará por uma modernização e ampla reforma, como conta o Secretário de Planejamento, Carlos Augusto Bonifácio Pires Filho. “Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui. porque é um marco, é um ponto importante na saúde Manhuaçu. É o momento que a gente retoma a uma edificação que é da população, que já é da prefeitura, nós estamos voltando para nossa casa, que foi projetada para ser da saúde. Hoje a gente vai ocupar uma parte dessa edificação que foi adaptada para receber a UAI, no futuro nosso planejamento, com projeto já desenvolvido, nós estaremos colocando nessa mesma edificação a UAI e a UAR, nós faremos uma reforma completa, modernizando, entregando para população uma edificação que será totalmente voltada para saúde”.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu