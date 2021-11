Vacinação contra a Covid-19 segue com novas chamadas para esta quinta-feira em Manhuaçu

A vacinação contra a Covid-19 continua em Manhuaçu e nesta quinta-feira (25) será a aplicação da segunda dose da Pfizer para as pessoas com 14 anos ou mais, vacinados com a primeira dose até o dia 04 de novembro. Já a aplicação da segunda dose da Astrazeneca é destinada para as pessoas de 23 e 22 anos ou mais, que tomaram a primeira dose até 24 de agosto.

A terceira foi expandida para toda a população com 18 anos ou mais, em Manhuaçu já começou a aplicação e nesta quinta-feira (25) podem ser vacinados aqueles que tomaram a segunda dose das vacinas Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac até 24 de junho. Já o prazo para a terceira dose dos imunossuprimidos, sendo de 28 dias, estando liberado a terceira dose para aqueles vacinados com a segunda dose até 28 de outubro.

Para receber a primeira, segunda ou terceira dose, o público deve ir até um posto de saúde ou no Auditório do SUS, das 8 às 13 horas, levando cartão de vacina e um documento com foto e CPF. Confira o seu cartão de vacina e não deixe de se vacinar, pois somente com vacina é que estamos protegidos contra a forma mais grave da doença.

Vacinação no Auditório do SUS

A segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira até 10 de novembro está sendo no Auditório do SUS, assim como a aplicação da dose de reforço para os profissionais de saúde que tenham tomado a segunda dose até 24 de junho. Ambos os públicos podem ir até o local de segunda a sexta-feira, de 8 às 13 horas, levando o cartão de vacina e um documento com foto e CPF.

Janssen

O município de Manhuaçu está aguardando um posicionamento da Anvisa e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais sobre a administração da dose de reforço para aqueles que foram vacinados com a vacina Janssen.

Em Deliberação do CIB-SUS/MG Nº 3.632 de 19 de novembro de 2021, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, liberou a aplicação da terceira dose somente para os adultos vacinados com a segunda dose das vacinas Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac, há mais de cinco meses, não citando a vacina Janssen.

Assim que o órgão federal ou o Governo do Estado tiver um posicionamento sobre eventual reforço, comunicaremos a população.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu